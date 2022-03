Aggressioni carcere di Spini: il presidente Fugatti incontrerà le guardie carcerarie

Peggiora la situazione nel carcere di Spini di Gardolo dove la tensione è ormai alle stelle. Giovedì infatti un assistente di polizia penitenziaria della casa circondariale di Trento è stato aggredito e ferito gravemente alla testa.

Un detenuto di origine nord africana, già protagonista di altri eventi critici nei mesi precedenti, uscito dalla propria cella per recarsi a colloquio con lo psicologo, si è scagliato violentemente contro l’ Assistente di polizia penitenziaria addetto al piano detentivo colpendolo con una lama artigianale e provocandogli una profonda lacerazione alla testa.

Il poliziotto, un 35enne è stato immediatamente portato in ospedale subendo 10 punti di sutura al capo, con una prognosi di 11 giorni .

Sul nuovo inquitante episodio è intervenuto anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che incontrerà la prossima settimana una rappresentanza sindacale delle guardie carcerarie in servizio presso la struttura penitenziaria di Spini.

Concordato con il commissario del Governo Gianfranco Bernabei, l’incontro è stato fissato appunto alla luce degli ultimi fatti di cronaca. «All’interno della casa circondariale persiste un problema di carenza di personale, anche rispetto al numero di detenuti presenti, su cui sin da inizio mandato abbiamo chiesto al Ministero di intervenire – spiega il presidente Fugatti -. Si tratta di un tema di assoluta importanza, su cui ci confronteremo anche con la direzione del carcere, sempre in accordo con il prefetto”.

Come detto questo tipo di aggressione presso il carcere di Trento non sarebbe una novità. Nel mese di gennaio infatti un magrebino che era stato invitato dalle guardie a rientrare nella propria cella aveva reagito colpendo con calci, pugni e graffi i poliziotti. Anche in quel caso gli uomini delle forze dell’ordine avevano dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso da dove sono stati dimessi con prognosi di 10 e 7 giorni.

Il grido di indignazione è arrivato anche da Leonardo Angiulli, Segretario interregionale dell’Uspp, l’Unione sindacale della polizia penitenziaria: “Il sistema penitenziario con i circuiti aperti sta andando al collasso. E’ un dato oggettivo con tutti gli eventi critici che accadono ogni giorno in paese.

A ciò si aggiunge quello che definirei il turismo penitenziario. Quei detenuti di difficile adattamento, come l’utente che ha aggredito il collega.

Dopo aver creato danni ingenti alle persone e anche alla stessa struttura, insomma, continuano a girovagare. Il sistema aperto è un fallimento, noi diciamo basta aggressioni.

Non c’è solo la riforma del Csm ma anche la riforma del Corpo, del sistema penitenziario che così non può più reggere. Il collega per fortuna è salvo ma in ogni caso avrà una cicatrice permanente.

Questi sono i segni che la polizia penitenziaria porta e paga a caro prezzo.

Quello che mi viene da dire è basta aggressioni, salviamo la polizia– il presidente poi continua- Basterebbe utilizzare il sistema penitenziario che utilizzano gli altri paesi della comunità europea. Niente di più, niente di meno. Noi, da controllori, siamo i controllati.

Io faccio appello a tutti, anche al Presidente della Repubblica. Bisogna salvaguardare l’incolumità di chi tutti i giorni va a lavorare per garantire la sicurezza del nostro paese”.

“Purtroppo, non si contano più le aggressioni e gli eventi critici che si sono verificati in tutto il Triveneto, molti dei quali a Trento, …evidentemente c’è qualcosa che non funziona.

Il personale di Polizia Penitenziaria è spesso oggetto di aggressioni a causa dell’assenza di idonei strumenti di difesa e dovendo seguire protocolli ormai superati- sottolinea la Uspp in una nota-

Riteniamo opportuno sostenere che quando un detenuto aggredisce un poliziotto penitenziario, rammentando che colpire un poliziotto significa colpire lo Stato, oltre a subire una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità dell’atto, si debba intervenire chiedendo ai Superiori Uffici un immediato trasferimento.

In altre parole, l’aggressione ad un poliziotto penitenziario deve essere considerata sempre un atto gravissimo specie ai danni di chi nel carcere rappresenta lo Stato.

Gli agenti devono poter lavorare in totale sicurezza, non è più accettabile che subiscano tali aggressioni, si tratta ormai di questioni non più rinviabili– infine si conclude- Auspichiamo quindi che l’Amministrazione Centrale intervenga con adeguati e urgenti provvedimenti, individuando le giuste soluzioni e assumendo le dovute iniziative per garantire sicurezza e incolumità agli uomini in servizio e dell’intero istituto.

Al collega coinvolto, il sindacato USPP esprime la massima solidarietà e vivi ringraziamenti per il lavoro svolto e un augurio di pronta guarigione”.