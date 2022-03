Ucraina, bombardamento teatro Mariupol: dall’Italia arriva la proposta per riscostruirlo

Dopo il bombardamento russo che ha devastato il Teatro di Mariupol, trasformato in rifugio dei civili, è arrivata la proposta dall’Italia per ricostruirlo.

“L’Italia pronta a ricostruire il Teatro di Mariupol. Approvata dal Consiglio dei ministri la mia proposta di offrire all’Ucraina mezzi e risorse per riedificarlo appena sarà possibile. I teatri di ogni paese appartengono a tutta l’umanità”.

Così sui social il Ministro della Cultura, Dario Franceschini a cui è arrivata immediatamente la risposta del Presidente Zelensky: “Grazie Dario Franceschini hai dato un buon esempio da seguire. Insieme ricostruiremo il Paese fino all’ultimo mattone”.

Nel frattempo, dalle macerie di quel seminterrato dove in centinaia avevano trovato rifugio, emergono i primi sopravvissuti ai bombardamenti degli aerei russi. Nonostante i soccorsi siano complicati, secondo la Parlamentare ucraina, Olga Stefanyshyna si sarebbero salvati almeno in 130. Ancora il numero esatto di morti e ferito però non è noto, visto che non si è a conoscenza di quanti effettivamente fossero nascosti in quel teatro.