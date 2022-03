Ubriaco provoca un tamponamento e nella fuga centra un’altra auto. Muore un 65 enne

Era ubriaco al volante il 38 enne che ha provocato un duplice incidente stradale nella tarda mattinata di ieri giovedì 17 marzo, intorno alle 11:30 sulla provinciale 345 nei pressi di Brozzo di Marcheno in Val Trompia nel bresciano.

Da una prima ricostruzione il 38 enne residente a Pezzaze comune dell’alta Val Trompia, a bordo della sua auto ha tamponato una prima vettura e poi, nel tentativo di allontanarsi a tutta velocità ha invaso la corsia opposta centrando un utilitaria condotta da un 65 enne.

In pochi minuti sono giunti in massa i soccorsi di Areu 118 con ambulanze e l’elicottero partito da Brescia e atterrato nelle vicinanze dell’incidente per prestare i soccorsi alle persone dei due distinti incidenti.

Per liberare l’uomo dalle lamiere contorte e mettere in sicurezza l’intera zona sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Gardone Val Trompia che hanno dovuto usare le pinze e cesoie idrauliche per poi affidarlo ai sanitari.

Le condizioni del 65 enne coinvolto nel frontale sono apparse gravissime però fin da subito gravissime.

Purtroppo l’uomo è deceduto nel tragitto verso l’ospedale, troppo gravi le ferite riportate. La vittima si chiamava Ferdinando Tanghetti.

Ferito anche il 38 enne che ha provocato la carambola che dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Brescia. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Illesi per fortuna gli occupanti della vettura coinvolta nel primo incidente provocato dal 38 enne.

Per capire le dinamiche degli incidenti e raccogliere le numerose testimonianze delle persone che hanno assistito ai due incidenti sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gardone Val Trompia, e come prassi in caso di incidenti gravi, hanno chiesto le analisi del sangue per verificare la presenza di alcool e droghe.

Nel pomeriggio i militari dell’arma dopo aver ricevuto i risultati che segnalavano l’alta presenza oltre il consentito di alcol nel sangue hanno arrestato per omicidio stradale il 38 enne che rimane quindi piantonato in ospedale.

