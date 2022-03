Turismo, Cristian Bertol: «Ammortizzatori hanno aiutato molto, ma il Covid non deve essere una scusa per non fare nulla»

Il turismo è uno dei settori più importanti per l’economia Trentina e rappresenta oltre il 25% del PIL, rispetto al 20% nazionale. Il contributo diretto del turismo sul Pil in Trentino è di circa 1,5 miliardi.

Ma durante l’emergenza sanitaria di questi due anni è stato anche il settore più colpito.

Tutte le attività hanno faticato molto, qualcuna più di altre, così la nostra redazione ha deciso di contattare lo Chef Cristian Bertol, per avere un suo punto di vista sulla situazione generale e quella particolare della sua attività.

Com’era la situazione pre-pandemica per l’orso Grigio?

«La situazione era normale, il lavoro era costante e i clienti erano molto variegati, sia dall’Italia che dall’estero, insomma andava tutto bene.» Così risponde il vincitore della prova del cuoco dell’anno 2008-2009 Cristian Bertol, gestore, assieme al gemello Renzo Bertol (noto Sommelier) e alla madre Ivana dell’albergo e ristorante Villa Orso Grigio (albergo a 5 stelle a Ronzone, Val di Non). Un ristorante di “alto livello” come lo chef ama definirlo.

«In un albergo situato in una zona non VIP – aggiunge Bertol – ovvero una di quelle località in cui i clienti vengono sempre e costantemente, come per esempio a Cortina o a Madonna di Campiglio, bisogna offrire un servizio unico al cliente, come per esempio la Spa in stanza, colazione portata a qualunque ora in stanza, un giardino singolo allegato a tutte le stanza ed un personale di alta qualità e molto formato.»

Qual è stato l’impatto della pandemia dell’Orso Grigio?

L’impatto della pandemia, come tutti sappiamo è stato molto pesante per tutti gli albergatori, le molteplici restrizioni e infine l’essere obbligati a chiudere hanno provocato un mal comune a tutti gli albergatori.

«Gli ammortizzatori sociali hanno aiutato molto, ma il Covid non deve essere una scusa per non fare nulla, anzi, se prima dell’emergenza bisognava fare 10 per ottenere 10, durante la pandemia bisognava fare 20 per ottenere lo stesso 10.»

«Durante la pandemia abbiamo fatto tutti quei lavori di ordinaria manutenzione, che di solito non si riesce a fare, per rendere la struttura migliore e più appetibile per i clienti, sono state installate infatti nuove Spa dentro alcune stanza, i giardini sono stati migliorati e le pareti pitturate nuovamente. Inoltre mi sono preso il tempo di scrivere il mio ultimo libro uscito a giugno “La cucina del Trentino Alto Adige.»

A due anni dall’inizio della pandemia si cominciano a vedere i segni di una ripresa?

«E` molto difficile parlare di una vera e propria ripresa, infatti nelle stagioni estive si registrava un record di fatturato, ma poi si chiudeva per la stagione invernale. Insomma i clienti si concentravano.»

Il noto cuoco poi spiega: «Tutti quei lavori per fornire servizi in più, svolti durante la pandemia sono tornati utili, infatti la struttura, a differenza di altre, poteva garantire ad ogni cliente uno spazio personale, senza incorrere nelle restrizioni imposte dalle norme come quelle per le spa condivise, in quanto esse erano presenti in ogni stanza e non condivise da altri clienti.»

Cosa prevede per il futuro della sua attività e quelle dello stesso settore?

«E’ impossibile determinare con certezza il futuro, ma il problema di oggi non è il Covid, o meglio non solo, infatti il problema maggiore è l’accavallarsi delle varie problematiche e crisi economiche, ovvero “piccoli” problemi sommati, i quali non permettono al cliente di spendere, all’albergatore di guadagnare e tenersi al passo con i tempi.»

«Quindi, maggiori fondi per gli albergatori come quelli per le ristrutturazioni dei cittadini avrebbero consentito anche a molti alberghi di migliorarsi, sia dal punto di vista fisico, sia per migliorare la formazione personale, al fine di attirare i turisti, i quali presentano un importante fetta dell’economia Trentina.»

