Trento, via Veneto: cronaca di una morte annunciata

Il destino di via Veneto sembra segnato, o quanto meno, l’affermazione nel titolo è vera se ci riferiamo al commercio.

Percorrendo la nota e centrale via Veneto di Trento, dall’incrocio con corso 3 Novembre 1918 fino a largo Eugenio Prati (popolarmente conosciuto come rotonda di Orvea) in appena seicento metri di passeggiata, sono undici i locali commerciali che hanno abbassato definitivamente le serrande, senza contarne altri due su via Asilo Pedrotti, che pur notiamo durante il breve tragitto.

Eppure, parliamo di una via importante che rimane nella Circoscrizione S. Giuseppe – S. Chiara, una delle più densamente popolate della città.

La chiusura di molte botteghe di via Veneto, storiche, come il bar Veneto o di riferimento per i cittadini, come lo studio fotografico del compianto Dino Panato, ci lascia con l’amaro in bocca, perché sappiamo quanto sia difficile condurre un’attività commerciale in Italia ed abbiamo la consapevolezza che una volta chiuso un commercio, in tempi di crisi che si susseguono e si sovrappongono: sanitaria, economica, finanziaria, energetica, umanitaria e sociale, è quasi impossibile che possa essere rimpiazzato da nuove aperture.

E allora, più che parlare di botteghe storiche, dovremmo forse parlare di botteghe stoiche perché compie veramente uno sforzo immane chi, contro mille difficoltà: burocrazia, tasse e regolamenti spesso astrusi da seguire, nonostante tutto, riesce a mantenere aperta la propria attività commerciale.

Non è certamente d’aiuto il «Governo dei migliori» che, con la revisione delle rendite catastali, renderà ancora meno appetibili i locali commerciali in Italia (ricordo che dodici anni fa per l’affitto di due vetrine in piazza Duomo a Trento occorrevano 7.000 euro/mese), infatti, sono già tanti i negozi sfitti da anni, non solo in via Veneto, ma in tutta la città di Trento.

Spesso poi, ed è capitato proprio in via Veneto, i locali commerciali nonostante gli alti prezzi per l’affitto, riservano alcune tragiche sorprese: non sono idonei ai fini della prevenzione incendi, non sono “sbarrierati” architettonicamente per l’accesso delle persone con ridotta capacità motoria e addirittura, nel 2019, alcuni non erano ancora allacciati alla rete fognaria.

Ovviamente, situazioni del genere comportano una sospensione dell’attività commerciale fino all’adeguamento dei locali alle norme di legge, e solo dopo la verifica di conformità, si consente all’imprenditore di tornare al proprio commercio dopo un lungo periodo di fermo, di burocrazia, di lavori all’immobile, di spese impreviste e di perdita di profitto.

Così, uno dopo l’altro, in via Veneto hanno chiuso: la panetteria, il bar Veneto, la cartoleria (nonostante fosse vicina all’Istituto Comprensivo Trento3), il corriere Nexive, il negozio cinese di casalinghi Lucky Star (la cui “buona stella”, beffardamente, non gli ha portato fortuna), il negozio di arredamento, il fotografo, una parrucchiera, un servizio di posta privata ed altri a seguire.

I negozi di Trento, pian piano, si consumano e si spengono come fossero candele. Bisogna rassegnarsi e chiudere sotto i colpi del destino e nell’indifferenza delle istituzioni, andando col cappello in mano a riscuotere il reddito di cittadinanza, o un’altra via è possibile?

Stiamo assistendo al crepuscolo del commercio in Trentino? Dove sono le Circoscrizioni, il Comune, la Provincia Autonoma di Trento e lo Stato? Ricostruiremo il teatro a Mariupol in Ucraina, quando questa maledetta guerra sarà finita, ed è giusto così perché la solidarietà internazionale non deve mancare mai, soprattutto a seguito di eventi così catastrofici, ma qualcuno vuole prendere uno straccio d’impegno anche per il bene dell’Italia e del Trentino?

Abbiamo bisogno di uno scatto d’orgoglio per noi stessi, per non fallire, per continuare a sperare, questo non è egoismo è semplice voglia di tornare a vivere, di guardare con fiducia al futuro, di pensare alle prossime generazioni di trentini, di italiani, di cittadini che arrivano anche qui da tutte le parti del mondo ed hanno il diritto a sognare ed a realizzare le proprie idee ed i propri progetti di vita integrandosi pienamente ed attivamente nel nostro tessuto sociale.

Dove sono i partiti trentini? E dove le istituzioni locali? A breve ci saranno le elezioni, chi vorrà impegnarsi veramente per risollevare le sorti della città capoluogo e di tutta la provincia? Occorrono poche idee semplici e precise per risollevare le sorti del Trentino, ma da perseguire fino in fondo, con convinzione ed onestà, non le solite e fumose promesse elettorali puntualmente disattese a cui i cittadini, provati da mille difficoltà, non credono neanche più.

Questa è l’ultima possibilità! Non ve ne siete ancora resi conto? Se muore il commercio al dettaglio muore anche la città, meno ricchezza, meno imponibili da cui ricavare le tasse da reimpiegare su altri progetti, ma anche meno punti di aggregazione sociale, meno possibilità per i giovani e per le loro idee. Rispolveriamo il significato di “Autonomia Speciale” e ritorniamo padroni del nostro destino.

Ci siamo rassegnati, veramente, a vivere una vita virtuale da far scorrere e lentamente spegnere fissando lo schermo di un PC o di un cellulare? Io credo che abbiamo bisogno di una città viva, non di un cimitero per zombie, quindi, rimbocchiamoci le maniche assieme, istituzioni locali e cittadini, e mettiamoci al lavoro per il nostro territorio e per il nostro futuro.

a cura di Mario Amendola