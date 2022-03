Tamponamento fra 3 veicoli in galleria, ferito uno dei conducenti

Il tamponamento è accaduto nel pomeriggio di ieri giovedì 17 marzo pochi minuti dopo le 15:00 nelle Giudicarie sulla strada statale 237 del Caffaro all’interno della galleria del bacino artificiale di Ponte Pià nel comune di Comano Terme.

Per cause in corso di accertamento tre vetture si sono tamponate nei pressi di impianto semaforico di un cantiere presente all’interno della galleria.

In pochi minuti sul posto è giunta un ambulanza del 118 Trentino Emergenza partita dall’ospedale di Tione che ha prestato le prime cure ai conducenti rimasti coinvolti.

Per mettere in sicurezza l’area sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Bleggio Inferiore che hanno anche regolato a senso unico alternato il traffico.

Per compiere tutti gli accertamenti di rito è intervenuta la polizia locale delle Giudicarie.

Uno dei conducenti è stato portato al pronto soccorso del nosocomio Giudicariese ma, da quanto riferito dai sanitari, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni

