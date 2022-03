Scontro tra due auto, ferite 3 persone tra cui un minore

L’incidente stradale ha coinvolto due vetture ed è accaduto questa mattina, venerdì 18 marzo, intorno alle 9:00, in Valle di Fiemme sulla strada provinciale 232 in corrispondenza del bivio per l’ingresso nel abitato di Panchià.

I due mezzi si sono scontrati in modo fronte laterale all’altezza di un incrocio. Coinvolte nell’incidente 3 persone, fra cui un minorenne.

In pochi minuti sul posto è giunta una ambulanza dei sanitari del 118 che ha prestato le prime cure alle persone coinvolte, una 52 enne e due ragazzi 30 e 14 anni.

Per mettere in sicurezza la strada e i mezzi sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Panchià. Per i rilievi di legge sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cavalese.

I sanitari dopo aver visitato le persone coinvolte hanno trasportato al pronto soccorso del nosocomio fiemmese il 30 enne e il 14 enne ma da quanto riferito dai sanitari le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Medicata sul posto la 52 enne che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto per supportare i vigili del fuoco nella pulizia della strada anche il personale della gestione strade della provincia di Trento.

