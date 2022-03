Sabato e domenica la 75ª Mostra dell’Agricoltura. Domani alle 11 la cerimonia di inaugurazione

Tutto è pronto a Trento Expo per l’apertura della 75ª Mostra dell’Agricoltura. Un’edizione particolarmente attesa, quella in programma questo fine settimana, perché riconsegna alla cittadinanza uno degli eventi primaverili più radicati nelle tradizioni del territorio dopo un anno di stop forzato.

Riportare le famiglie fra le eccellenze del settore agroalimentare trentino, e non solo, è importante in primo luogo per offrire a tutti un’opportunità di svago in un periodo particolarmente difficile, in secondo luogo per dare visibilità e qualificare un comparto economico locale importante come quello legato alla coltivazione e all’allevamento.

L’organizzazione degli stand, distribuiti fra il Padiglione B e gli spazi esterni, ricorda quella delle ultime edizioni. Sono 80 gli espositori presenti nella due giorni, ai quali vanno aggiunti i 19 produttori portati a Trento Expo da Coldiretti nella sola giornata di domenica. La Mostra apre alle ore 9 e chiude alle 19 sia sabato sia domenica.

Per accedere, previo controllo del certificato Green Pass, è necessario acquistare il biglietto di ingresso, che costa 2 euro per gli adulti, mentre i bambini di età inferiore ai 12 anni entrano gratuitamente.

Molto gettonati saranno naturalmente gli stand enogastronomici, presso i quali si potranno degustare e acquistare prodotti di qualità, come i pregiati formaggi presenti negli stand de «La Casolara», i vini dell’Enoteca Provinciale, il pane dei panificatori trentini e le erbe officinali.

Tante le attività didattiche, i seminari e le proposte portate dal Dipartimento Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento, dalla Camera di Commercio di Trento, dalla Fondazione Edmund Mach, da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, da CIA – Agricoltori Italiani Trentino in collaborazione con Donne in Campo Trentino e AGIA – Associazione Giovani Imprenditori Agricoli, dal MUSE – Museo delle Scienze e da Confagricoltura del Trentino.

Per quanto concerne gli animali, non mancherà il padiglione coperto nel quale la Federazione Provinciale Allevatori ha portato, per la gioia dei bambini, mucche, asini, cavalli, capre, pecore e conigli. Nel dettaglio cavalli di razza Haflinger e Noriko, vacche e vitelle di razza Bruna, Frisona, Pezzata Rossa, Grigio Alpina e Rendena, un asino, capre di razza Bionda dell’Adamello, pecore di razza Bergamasca e 120 conigli.

Domani mattina, subito dopo la cerimonia di inaugurazione, nel contesto della «Mostra del coniglio riproduttore», verranno anche premiati il miglior esemplare esposto e quelli che primeggiano in ogni singola razza.

Distribuiti negli spazi coperti vi saranno poi gli stand di «Domo», il settore riservato all’edilizia, al risparmio energetico e alle nuove tecnologie, all’interno dei quali il pubblico potrà entrare a contatto con le aziende che forniscono impianti e soluzioni per le abitazioni.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà alle ore 11 nel corridoio centrale del padiglione B. La Mostra si chiuderà domenica alle ore 19.