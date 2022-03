Lunedì 21 marzo a Bolzano la manifestazione “Terramia coltura cultura. Mafie NO grazie/NEIN danke! ” per ricordare le vittime delle mafie

In occasione della “XXVIIma Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, lunedì 21 marzo a Bolzano avrà luogo la manifestazione “Terramia coltura cultura. Mafie NO grazie/NEIN danke!”; l’evento avverrà simultaneamente in centinaia di luoghi in Italia, Europa, Africa e America Latina.

Alle ore 9.30 saranno deposti dei fiori in largo Falcone e Borsellino (angolo Piazza Tribunale Via Duca d’Aosta) per commemorare i due magistrati assassinati dalla mafia.

Alle ore 11,00 raduno davanti al Teatro Cristallo in Via Dalmazia 30 per ascoltare sul Ledwall del Teatro il Presidente Nazionale di Libera Don Luigi Ciotti, in diretta da Napoli, per dire con forza “Mafie NO grazie/NEIN danke!” – di fronte ai segni sempre più evidenti nella nostra terra della criminalità organizzata, che tenta di radicarsi nell’economia locale e nella società, di sfruttare la crisi economica e sociale in atto dovuta alla pandemia ed ora alle conseguenze della guerra.

Pubblicità Pubblicità

Alle ore 20,30 sempre al Teatro Cristallo, nell’ambito della rassegna “Educare alla giustizia” – promossa da ANM (Associazione Nazionale Magistrati Sezione Trentino Alto Adige) si terrà il concerto della Pop Simphony Orchestra diretta dal maestro siciliano Roberto Federico, dedicato a chi si impegna quotidianamente contro le mafie.

Verranno eseguiti brani tratti dalle migliori colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema, come quelle di Ennio Morricone e Riz Ortolani. Durante la serata verranno raccolti fondi a favore di “Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie.

La Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie giunge alla sua ventisettesima edizione: un periodo lungo che ha reso protagonista una vasta rete di associazioni, scuole, realtà sociali in un grande percorso di cambiamento dei nostri territori, nel segno del noi, nel segno di Libera.

Pubblicità Pubblicità



La Giornata è da qualche anno anche riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017.

La manifestazione è stata organizzata da ANPI Alto Adige Südtirol; aderiscono l’Associazione Libera, le organizzazioni sociali ed economiche del Consiglio Regionale, Unipol, ed in particolare le Organizzazioni Sindacali, ANPI, ARCI, Centro Pace Comune di Bolzano e Teatro Cristallo.

Qui il video nazionale della giornata: You Tube

Maggiori info: Terramia