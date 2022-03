L’ex convento di Arsio si prepara a ospitare 40 profughi ucraini

Sono un centinaio le persone in fuga dalla guerra in Ucraina che la Cooperazione Trentina si appresta ad accogliere nelle prossime settimane. Mamme, figli e anziani che scappano in condizioni disperate e che arrivano in Trentino attraverso i mille percorsi della solidarietà e dell’accoglienza.

Un primo elenco di immobili è già disponibile. Sono per lo più strutture in proprietà delle Casse Rurali e la più rilevante si trova proprio in Val di Non: è l’ex convento di Arsio, nel Comune di Novella, di proprietà della Cassa Rurale Novella Alta Anaunia, che può ospitare fino a una quarantina di persone.

La Cassa Rurale, oltre che a mettere a disposizione l’immobile, anche attraverso la Fondazione Alessandro Bertagnolli “il Sollievo” si farà carico dei costi delle utenze.

Sarà quindi una struttura di tipo alberghiero dove potranno trovare ospitalità persone presumibilmente per brevi periodi. L’intervento sarà finanziato in parte dal consorzio Melinda, dalla Cassa Rurale Valle di Non e dal Comune di Novella, mentre la Cooperativa Kaleidoscopio si occuperà dell’organizzazione generale e dei servizi dedicati.

«La nostra Cassa Rurale ha messo subito a disposizione l’ex convento di Arsio, di cui siamo proprietari – ha detto Fernando Miccoli, presidente Cassa Rurale Novella Alta Anaunia –. Si tratta di una struttura molto grande che è rimasta chiusa per un paio di anni a causa della pandemia, e che in precedenza offrivamo ad associazioni locali e provinciali per i soggiorni estivi».

«Abbiamo sostenuto con forza questo progetto, perché desideriamo far sentire forte l’accoglienza del mondo agricolo trentino ai profughi in fuga – ha spiegato Ernesto Seppi, presidente Melinda –. La nostra sarà un’accoglienza integrata e di qualità. Stiamo lavorando, insieme a decine di volontari della società civile, per rendere usufruibile nel più breve tempo possibile la struttura di Arsio. Servirà qualche giorno e poi saremo pronti».

«Il tema è quello della chiamata – ha aggiunto Michele Odorizzi, presidente cooperativa sociale Kaleidoscopio – perché ciascuno di noi sente la responsabilità di mettere a disposizione quello che ha per far fronte a questa crisi umanitaria. Oltre alla struttura di San Vito, abbiamo offerto le nostre competenze ed esperienze nella gestione della struttura di Arsio, dove cureremo l’accoglienza e tutte quelle facilitazioni amministrative che consentiranno agli ospiti di spostarsi sul territorio, di mandare i figli a scuola, di avere innesti professionali e quant’altro di cui ci sarà bisogno».

«Il nostro progetto – aggiunge Serenella Cipriani, presidente di Consolida – guarda all’oggi e quindi all’accoglienza in emergenza ma anche al domani, con l’obiettivo di dare un futuro inclusivo a queste persone, offrendo anche percorsi di integrazione sociale di medio termine».

Altri immobili sono offerti dalla Cassa Rurale Alto Garda Rovereto (due appartamenti), Rurale Alta Valsugana e Rurale Valle di Non. Anche il Comune di Borgo Chiese ha manifestato la possibilità di mettere a disposizione quattro o cinque alloggi, che saranno gestiti dalla cooperativa Incontra di Tione.

TUTTI POSSONO DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO – All’ex convento di Arsio sono in corso le attività di pulizia e arredo dei locali per renderli il più confortevoli possibile nei confronti delle persone che saranno ospitate.

Chi si sta occupando dell’accoglienza spiega di essere alla ricerca di quanto oggi necessario ad un’ospitalità dignitosa. Nello specifico vi è la necessità di reperire pentolame, piatti, bicchieri, posate, cuscini, copriletto, lenzuola e altri materiali di queste tipologie.

Il materiale, ovviamente, potrà essere anche dismesso o usato ma ancora funzionale per i suoi scopi.

La consegna potrà essere effettuata alla Cooperativa SABAC di Cloz negli orari di apertura della cooperativa (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18).

Per informazioni è possibile contattare la referente Luana Genetti al numero 0463.874348.

