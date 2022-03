La stagione politica del post Covid

Con l’allentamento progressivo delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19 decise dal Governo Draghi ci si avvia verso una nuova stagione politica anche in Trentino.

Dopo aver gestito le emergenze della tempesta Vaia e del Covid-19 la Giunta provinciale si trova però ora a dover affrontare altre problematiche urgenti.

La prima riguarda l’esodo dei profughi dall’Ucraina che ancora oggi rimane sotto l’attacco militare russo. Abbiamo visto come l’avanzata dell’esercito russo stia demolendo pezzi interi di città che dovranno essere ricostruiti e che nel contempo provocano la fuga dal conflitto di famiglie e in particolare di donne e bambini.

Si stima che per ora le persone già scappate dalla guerra siano almeno due milioni, ma probabilmente sono numeri approssimativi e comunque destinati a crescere esponenzialmente se la diplomazia non riuscirà ad ottenere il cessate il fuoco e un accordo negoziale definitivo tra Russia e Ucraina.

Questo esodo comporterà il riversarsi di un numero fino ad ora inimmaginabile di persone in Europa che dovranno essere accolte e accompagnate nell’integrazione sociale per anni.

Anche il Trentino deve fare la sua parte e sono certo che tutte le amministrazioni pubbliche e i privati non si tireranno certo indietro per garantire quella solidarietà umana che è doverosa in caso di eventi bellici.

Ripudiare la guerra come ci insegna magistralmente la nostra Costituzione vuol dire operare su più fronti: da un lato lavorare per la pace che rimane l’obiettivo di tutti, dall’altro gestire un’emergenza che si è andata a sommare subito alla pandemia e che al di là dei proclami e delle aspettative non pare essere ancora definitivamente superata.

Per due anni abbiamo dovuto affrontare a viso aperto la pandemia e adesso ci ritroviamo a gestire anche questa nuova emergenza.

Purtroppo non è finita qui perché l’emergenza delle emergenze resta pur sempre anche quella economica. Quando sembrava che il nostro Paese avesse trovato il modo di risollevarsi anche grazie al PNRR, ci ritroviamo con i costi dell’energia, dei carburanti e delle materie prime schizzare alle stelle. Questi costi si sono abbattuti come uno tsunami su famiglie e imprese già in difficoltà.

Non è affatto casuale che anche il settore dell’edilizia che con il bonus 110% pareva ritrovare stimoli positivi e fungere da settore trainante dell’economia, abbia denunciato proprio in questi giorni per il tramite delle varie associazioni datoriali, l’inadeguatezza dei prezzi e chiesto interventi politici urgenti.

Gli altri settori produttivi industriali non stanno certo meglio perché alcuni segnali preoccupanti per il costo dell’energia sono già arrivati da aziende come la Cartiera Villa Lagarina, l’Acciaieria Valsugana che hanno già interrotto la produzione e altre ne seguiranno di sicuro mandano in totale fibrillazione le politiche attive e passive del lavoro.

La politica provinciale non può farsi trovare impreparata e deve sostenere famiglie e imprese in questo difficile periodo. Non sarà facile e speriamo che ancora una volta in Europa non passi la linea dell’austerity, ma i problemi da affrontare saranno comunque tanti e sempre più complessi.

Credo che per chi per come me è nato all’inizio degli anni Settanta sia un periodo che non abbiamo mai vissuto e sono preoccupato per il fatto che la continua gestione in emergenza rischi di travolgere anche la nostra autonomia speciale.

Per questo serve un grande patto di collaborazione istituzionale per affrontare tutti queste emergenze e ciascuno di noi dovrà fare la propria parte. I sacrifici ci saranno per tutti, ma non dobbiamo perdere la bussola.

Alla politica mi sento di chiedere grande senso di responsabilità e di provare a guidarci fuori dalla crisi e dimenticare per una volta le solite liturgie e le polemiche per concentrarsi sulle questioni concrete.

Il Trentino deve dimostrare di potercela fare. Voglio ricordare che quest’anno ricorrono anche i 50 anni dall’approvazione del secondo Statuto di autonomia e per onorarli bisogna dimostrare di essere all’altezza di questo tempo infausto. Ci vuole grande visione politica e saper prendere decisioni rapide ed efficaci.

Se non riusciremo a farlo avremo fatto un grave danno al Trentino e questo non lo possiamo permettere.