In fiamme una campana interrata, vigili del fuoco in azione

Allarme per un incendio ad una campana interrata accaduto nel primo pomeriggio di oggi venerdì 18 marzo intorno alle 13:00 ad uno dei cassonetti dell’isola ecologica posta in via Capitelli nei pressi del parcheggio nel centro abitato di Dro.

Dalla campana interrata dell’umido hanno iniziato a uscire fiamme e fumo, probabilmente per colpa di qualche brace o della cenere rimaste accese. C’è stato il rischio anche di coinvolgere nell’incendo le altre campane. In pochi minuti sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco volontari di Dro con quattro uomini, due autobotti e il pick up con il modulo per incendi boschivi.

Il rapido intervento degli uomini della protezione civile ha scongiurato pericoli per gli altri cassonetti e in breve tempo l’incendio è stato spento. Dopo circa un’ora di lavoro i vigili del fuoco sono potuti rientrare in caserma.

