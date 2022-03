Cominciano ad arrivare i primi biglietti per il concerto di Vasco: 13mila sono ancora invenduti

Stanno arrivando in questi giorni i biglietti per il concerto di Vasco Rossi alla Trentino Music Arena.

Tutti i trentini ma anche i residenti nelle altre regioni che stavano aspettando i loro tagliandini, se li stanno vedendo recapitare fino alle porte di casa.

Sul biglietto si vede la scritta: “Vasco live” che sovrasta una folla impazzita che acclama il cantautore emiliano. I biglietti sono costati dai 55€ ai 90€ circa, in base alla scelta dei posti sulla platea.

L’area ospiterà ben 120.000 persone quindi solo i più fortunati riusciranno a vedere Vasco da una distanza accettabile mentre i meno fortunati lo vedranno solamente in lontananza.

L’organizzazione sta andando avanti nonostante alcune criticità. Fra queste c’è anche la questione della pandemia. Fino all’anno scorso sarebbe stato impensabile un evento con 120.000 persone accalcate.

Oggi si spera non ci saranno problemi al riguardo. Lo stato di emergenza infatti finirà verso la fine di questo mese e, per l’evento non ci dovrebbero essere dei particolari problemi.

Ci sono anche altre criticità da definire nel progetto, come la sicurezza o la logistica del luogo dell’evento.

I biglietti per l’evento sono stati quasi tutti venduti. 107mila sono probabilmente già nelle mani estasiate dei loro compratori mentre altri 13mila stanno attendendo di essere comprati.

