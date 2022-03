Collaborare per migliorare: Casa Sebastiano, una realtà per rinascere

Sempre più spesso al giorno d’oggi viene utilizzato il termine associazionismo per indicare la tendenza delle persone a cooperare e collaborare attraverso la condivisione di idee, sogni e passioni, così da poter creare nuove realtà in grado di diffondere solidarietà, aiuto o semplicemente uno spazio per poter esprimere al meglio se stessi.

Il Trentino si distingue dalle altre regioni d’Italia, in quanto il suo territorio ospita una grande quantità di realtà nate dallo spirito associazionistico delle persone del posto.

Grazie alla disponibilità dell’imprenditore e presidente e fondatore di Casa Sebastiano, Giovanni Coletti, abbiamo potuto scoprire alcune caratteristiche di questa realtà unica presente a Coredo, in Val di non che ogni giorno dal 2017 si impegna ad accogliere bambini, adolescenti e adulti affetti dal disturbo dello spettro autistico.

In particolare, il cavalier Coletti afferma che Casa Sebastiano è una fondazione nata dalla necessità di un gruppo di genitori di costruire una casa con l’aiuto di molti volontari e amici imprenditori, dove poter svolgere sia attività di riabilitazione, sia progetti diurni e progetti sociali.

Il cavalier Coletti ci spiega che nel centro sono presenti due cooperative: una cooperativa gestisce ragazzi da 0-15 anni, l’altra cooperativa si occupa invece della fascia che comprende gli adolescenti e gli adulti.

Perché Casa Sebastiano viene considerata una vera e propria rivoluzione in Italia e per tutte le famiglie in cui è presente una persona affetta dal disturbo dello spettro autistico?

«Casa Sebastiano è una rivoluzione per via delle innovazioni presenti e degli strumenti con i quali i ragazzi e le ragazze con autismo possono crescere acquisendo nuove informazioni e comportamenti. Questa differenziazione è necessaria per svolgere la parte riabilitativa nel migliore dei modi, infatti gli aspetti di approccio con i ragazzi e gli adulti sono simili, ma non uguali a quelli utilizzati per i bambini. Per i più piccoli per esempio viene utilizzata la diagnostica, mentre per adolescenti e adulti oltre alle cure a livello sanitario c’è bisogno anche di socialità, esperienze sul territorio e contatto con altre persone.»

Qual è la reazione delle famiglie dopo la diagnosi di autismo di un figlio?

«L’autismo è come uno tsunami molto forte che arriva all’interno delle famiglie e che destabilizza gli equilibri famigliari. Rappresenta un trauma molto forte e la tensione che si crea in famiglia è altissima rispetto a quella determinata da altre patologie; uno dei motivi è che ancora oggi non c’è una linea ben determinata e soprattutto legiferata dalle istituzioni, infatti non ci sono leggi che determinano un modello di riabilitazione per l’autismo.

Uno dei grandi problemi è la diagnosi che non viene fatta precocemente, per la maggior parte dei casi si attende che il bambino si “sblocchi” da solo , poi però nei primi anni di vita i genitori decidono di individuare una diagnosi e molto spesso sono disposti a spostarsi in giro per l’Italia. In seguito, dopo la drammaticità iniziale i genitori cercano terapie che possano garantire le migliori sistemazioni per il figlio.

Oggi in Trentino sono presenti due centri di diagnosi: il primo si occupa della diagnosi di primo livello, mentre l’altro è la diagnostica fatta dall’università di Rovereto ed è una diagnosi di secondo livello. É importante sottolineare che una persona affetta da autismo è unica, non esistono casi uguali, ognuno ha delle proprie caratteristiche e un proprio livello di gravità che si estende da 1 a 100. »

Sono coinvolte anche associazioni di volontariato in questa realtà? forniscono un grande contributo a questa fondazione?

«Sono le associazioni che fanno la differenza, perché non esiste un manuale per l’autismo, ogni ragazzo ha una propria identità. Le associazioni di volontariato sui territori svolgono un grande lavoro da autodidatti senza avere delle supervisioni di tecnici esperti sull’autismo.

Sono molti i gruppi di volontariato nelle associazioni, però il volontario ha bisogno di una stretta formazione qualificata, altrimenti si stanca e lascia l’incarico, moltissime persone si affacciano al volontariato, ma in questo caso devono essere sorvegliate da un tutor formato sull’autismo. Uno dei grandi drammi è individuabile nel mondo della scuola, perché non esiste un protocollo di presa in carico di un ragazzo autistico, il ragazzo/a viene spesso affidato a un supporto molto blando dal punto di vista clinico teraperutico per quanto riguarda la parte formativa nelle scuole».

Può approfondire il progetto “Giardino terapeutico”?

«il 2 aprile verrà inaugurato questo nuovo il progetto motorio fatto di adattabilità, il cui lo scopo è raggiungere l’ equilibrio fisico e mentale del ragazzo che farà un percorso personalizzato e svolgerà tutte quelle attività che solitamente i centri riabilitativi non propongono, utilizzando gli strumenti che sono stati messi in campo negli ultimi mesi.

Con il giardino terapeutico quindi si vorrebbe utilizzare l’attività fisica e mentale per permettere il benessere e il miglioramenti della qualità di vita. Attraverso l’ attività fisica sarà possibile stancare il ragazzo/a e si andrà a lavorare sull’ossigenazione dei polmoni. Purtroppo i bambini autistici molto spesso sono esclusi dallo sport sia perché spesso le famiglie hanno paura sia perché non si conosce ancora bene l’autismo e di conseguenza come comportarsi. L’Aquila Basket ha contribuito nel progetto donando un tapis roulant per poter stimolare l’attività muscolare e di respirazione.»

Che cosa significa per lei la fondazione Casa Sebastiano?

«Non sarebbe corretto elogiare un mio progetto, però posso dire che la parte di pensiero e innovazione di strumenti tecnologici è l’unica in Europa, l’insieme di tecnologie metodi e modi riabilitativi fanno si che Casa Sebastiano sia un centro di riferimento per l’Italia, infatti provengono le aziende sanitarie da ogni parte d’Italia per poter prendere spunto e capire l’idea straordinaria nata dalla collaborazione di alcuni genitori.

Sicuramente alla base dell’idea c’era la volontà di dare speranza alle famiglie e garantire una certa inclusione di tutte le persone affette da autismo. Nel centro è importante la presenza dei consulenti sull’alimentazione, ormai è chiaro che stomaco e cervello sono una cosa unica, molto spesso questo non si capisce, ma essere seguiti da un nutrizionista porta grandissimi benefici sul comportamento dei ragazzi»

In che cosa consiste il dopo di noi?

«Oggi non esiste il dopo di noi per l’autismo, alle soglie dei 25/30 anni si dovrebbe pianificare con la famiglia, non il “parcheggio” in un’ associazione, ma strutturare un filone di pensiero dove la qualità di vita dei ragazzi potrebbe dare soddisfazione sia al ragazzo che alle famiglie. Oggi c’è un pensiero molto forte e il cosa accadrà con il dopo di noi è quasi un dramma come la diagnostica iniziale, ritornano l’ansia e la paura quando i figli hanno 25/30 anni, in quanto molti genitori non vedono futuro per il figlio»

