Caro carburante, il 4 aprile si ferma l’autotrasporto anche in Trentino

Al termine di una giornata di confronto con tutte le altre associazioni territoriali, il comitato esecutivo della Cna Fita Trasporto merci regionale ha deciso di aderire al fermo dell’autotrasporto programmato da Unatras il 4 aprile 2022.

“La misura è colma: il caro carburante e la mancata riorganizzazione di un settore vitale per l’economia, quale è il trasporto merci, sta mettendo in ginocchio oltre mille piccole aziende che danno lavoro a circa 5mila addetti in Trentino Alto Adige”.

Queste le parole del Comitato esecutivo che insieme alle altre associazioni, hanno giudicato insufficienti i possibili interventi programmati dal Ministero dei Trasporti.

In Trentino, sono circa mille le piccole aziende impegnate nei trasporti che da sole danno lavoro a 5 mila persone, ma ora messe in ginocchio dal caro carburanti che sta azzerando i profitti.

In sostanza, la Cna Fita regionale chiede “un impegno forte delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei parlamentari del Trentino-Alto Adige“. Un impegno per individuare e attuare immediatamente i possibili interventi al fine di calmierare i prezzi del carburante, impedendo di fermare l’intera filiera del trasporto.

In attesa del fermo dell’autotrasporto il 4 aprile, sabato 19 marzo si terrà un evento informativo per gli operatori del settore, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica sui problemi dell’autotrasporto.

