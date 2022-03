Cappella di Sant’Adalberto chiusa nel prossimo fine settimana

Nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 marzo è sospesa l’apertura al pubblico della Cappella di Sant’Adalberto, per cause indipendenti dalla volontà dell’associazione A chiese aperte, impegnata in un patto di collaborazione per valorizzare il luogo.

Il patto A Chiese aperte: nella Città del Concilio, un ponte sospeso tra cultura e spiritualità, siglato tra l’Amministrazione comunale e l’associazione nell’ambito del regolamento per la cura dei beni comuni, garantisce l’apertura alla cittadinanza ogni fine settimana della Cappella di Sant’Adalberto, situata nel parco di Gocciadoro.

