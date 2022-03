Belluno, la trappola e le esche per uccidere i lupi: rintracciato grazie al Dna il presunto colpevole

Si tratterebbe di un 40enne della Valbelluna, indagato per il reato di caccia con mezzi vietati e tentata uccisione di animale.

Un’indagine iniziata a gennaio e finita con il ritrovamento del Dna dell’uomo sulle trappole.

Gli agenti della Polizia Provinciale di Belluno avrebbero rinvenuto, in un’area boschiva delle Prealpi bellunesi, un sito illegale per la cattura di animali selvatici.

Data la tipologia delle esche utilizzate e la composizione delle trappole, la volontà dell’autore era sicuramente quella di uccidere grandi carnivori come i lupi. Il metodo utilizzato per compiere il folle gesto, consisteva in una morte per asfissia da strangolamento o per gravi lesioni agli arti.

La Polizia Provinciale appoggiata dal Pubblico Ministero, ha avviato un’intensa attività di indagine volte ad indentificare il Dna trovato sull’impianto di cattura e confrontarlo con l’indagato.

Ora il quarantenne di Valbelluna è stato denunciato per le “ipotesi di rato di caccia con mezzi vietati e tentata uccisione di animale”.

