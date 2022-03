Alpe Cimbra: una sfida che si può vincere anche per i ragazzi colpiti dalla sindrome del cri-du-chat

Grande impegno di tutti a Folgaria sull’Alpe Cimbra in Trentino per accogliere, dal 20 al 24 Marzo, un gruppo di 20 ragazzi affetti dalla sindrome del cri-du-chat, una malattia genetica molto rara, originata al momento del concepimento dalla perdita di un frammento cromosomico che determina gravi ritardi nello sviluppo mentale e del linguaggio.

L’evento è organizzato da Manuela Sfondrini Barbini, consigliere e responsabile Regione Lombardia e della Sede di Milano dell’Associazione A.B.C., una ONLUS istituita nel 1995, e avrà carattere aggregativo, divulgativo, scientifico e sportivo. Lo scopo è dimostrare ai ragazzi e alle loro famiglie che è possibile praticare sci e snowboard anche se portatori di grave disabilità psicomotoria.

Le famiglie provenienti da tutta Italia saranno ospitate all’Hotel Vittoria di Folgaria. Per quattro giorni i ragazzi avranno a disposizione i maestri di sci della scuola Scie di Passione, affiancati dagli allievi del corso maestri di sci “Cevedale” organizzato dalla Snowsports Academy San Marino e svolgeranno attività sportiva nel comprensorio Skiarea Alpe Cimbra, a Fondo Piccolo. L’attività sportiva unitamente a quella ludica di gruppo sono ritenute importanti nelle terapie riabilitative.

“Continua quindi l’impegno dell’Alpe Cimbra per rendere sempre più accessibile la destinazione. Gli eventi sono un’occasione importante per parlare di esigenze speciali e per portare questi ospiti sulle nostre montagne a vivere le esperienze che il territorio offre“, afferma Daniela Vecchiato direttore dell’Apt Alpe Cimbra.

“Sarà un finale di stagione che vede la nostra attività 4 all protagonista: infatti domenica 20 marzo si svolgerà anche la X Color, in collaborazione con Crescere Onlus e i Bambini delle Fate, e domenica 27 marzo si concluderà in bellezza con i Campionati Italiani di sci alpino FISIP“.

La manifestazione è realizzata con il concorso di APT Alpe Cimbra, Folgariaski e del Comune di Folgaria.

