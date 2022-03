Abbattimento dell’orso: confermata l’illegittimità dei regolamenti della Provincia di Trento

E’ stata confermata l’illegittimità del documento che trattava la gestione degli orsi in Trentino. A bocciare di nuovo i provvedimenti della Provincia è il Consiglio di stato.

Inizialmente le linee erano state bocciate, poi la Provincia aveva fatto appello ed il Tribunale però ha dato ragione di nuovo al Consiglio di Stato.

Le disposizioni nazionali infatti non consentirebbero la “valutazione caso per caso in base alla sussistenza di un attuale pericolo per l’incolumità pubblica” per l’abbattimento di un orso.

Le comunicazioni ufficiali obbligherebbero l’abbattimento come automatismo dal momento in cui ci sia un’aggressione con contatto fisico da parte dell’animale.

Questa è dunque una sentenza che, accolta col giubilo degli animalisti e delle varie associazioni affini, limita il potere decisionale di sindaci e governatori sulla gestione dell’orso.

