Trento accoglie la Marcia dei bruchi: diversi gli eventi aperti a tutta la cittadinanza

Dopo due settimane di cammino e incontri con migliaia di studenti, la Marcia dei bruchi arriva a Trento. Diversi gli eventi aperti a tutta la cittadinanza in calendario nei quattro giorni in cui l’iniziativa farà sosta nella nostra città.

Sabato 19 marzo – Camminata dal parco di Mattarello (partenza alle ore 14.00) fino al Collegio Arcivescovile (via Endrici n. 23).

Per permettere lo svolgimento della camminata in sicurezza, dalle ore 14.00 alle ore 16.30 è prevista la chiusura temporanea al transito veicolare in alcune vie: via della Torre Franca, via Crozzoli, via Catoni, via Nazionale, via della Gotarda, pista ciclabile Destra Adige, via del Ponte/Ponte sull’Adige, pista ciclabile sx Adige, via R. da Sanseverino, via Verdi, piazza Duomo, via Esterle, via Endrici.

Alle 17.00 presso l’auditorium del Collegio Arcivescovile Milo Brugnara & Band in concerto.

Alle 20.30 il palco passa a Tocca a loro – i giovani si confrontano sui diritti umani, la giustizia e la pace: quattro giovani dei licei di Trento, guidati da Luigi Prosser, daranno un altro punto di vista, il loro punto di vista sui diritti umani, la pace e la giustizia e sulle guerre in atto nel mondo. Ospite speciale Venessa Hanson, 24 anni, social media manager di ICAN (Londra).

Domenica 20 marzo – Alla (ri)scoperta della nostra città è il titolo dell’iniziativa che parte con un’escursione fino al Rifugio Maranza, con partenza alle 10.00 dal parcheggio della Pinara (sulla strada verso il rifugio Bindesi).

Lunedì 21 marzo – Alla (ri)scoperta della nostra città prosegue con una visita alla città, guidata da alunni di una terza delle Manzoni. Partenza da piazza Dante alle 9.30.

Martedì 22 marzo – È la giornata ufficiale della marcia con le scuole di Trento: partenza alle ore 9.00 da piazza Duomo e arrivo al parco de Le Albere dove, dopo i saluti dei rappresentanti delle istituzioni, alunni e studenti presenteranno i lavori fatti in classe.

Sono attesi tra mille e duemila studenti che hanno partecipato in classe ad un confronto sugli argomenti e temi proposti dalla Marcia dei bruchi.

Anche in questo caso per motivi di sicurezza è prevista la chiusura temporanea al transito veicolare nelle seguenti vie: via Verdi, via Rosmini, via Madruzzo, corso del Lavoro e della Scienza, passaggio Ezio Clementel.