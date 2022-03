Scontro tra due auto sulla retta tra Taio e Dermulo

Nella mattinata di oggi, giovedì 17 marzo intorno alle 8.50, la retta tra Taio e Dermulo è stata teatro, ancora una volta, di un incidente automobilistico, per fortuna senza gravi conseguenze.

Una Ford Fiesta bianca (nella foto) che viaggiava sulla SS43 della Val di Non in direzione Cles si è scontrata con un Suzuki Jimny che stava uscendo dalla stazione di servizio Esso per immettersi sulla statale.

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco volontari di Taio che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e della gestione del traffico, e un’ambulanza che ha trasportato la ragazza alla guida della Fiesta al pronto soccorso di Cles per accertamenti.

Pubblicità Pubblicità

Come detto, per fortuna l’incidente non ha avuto gravi conseguenze per i conducenti.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità