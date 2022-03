Operazione “Continuaaspacciare”, sequestrato il tesoro degli spacciatori: soldi, moto e auto di lusso

Comincia a dipanarsi il nodo dell’inchiesta che ha portato la Guardia di Finanza a rendere pubblici i contorni di una grossa organizzazione di spaccio della droga a Trento.

Dietro alla proposta di pasti veloci e aperitivi del “cafè 34” in piazza Duomo a Trento, in realtà si nascondevano altre cessioni. Il locale infatti ,è stato sequestrato come uno dei maggiori centri dello spaccio di droga scoperto dalla guardia di finanza di Trento.

Circa 10 milioni di euro il giro di affari maturato negli ultimi due anni da un’organizzazione che operava principalmente in Trentino, ma che copriva anche lo spaccio di Bolzano.

21 kg di diversi stupefacenti, per un valore di oltree 2 milioni di euro. I facili guadagni provenienti dal giro di sostanze, venivano poi investiti in auto di lusso e moto.

Sono infatti stati bloccati alcuni veicoli provenienti dall’attività di spaccio. Tra il tesoro che Fiamme Gialle hanno sequestrato, due moto Kawasaki Z1000, ma anche diversi veicoli, tra cui una Seat Arona, una Audi modello A7, una Merce-des Glc 250 4matic.

Successivamente, i finanzieri hanno trovato oltre 12.000 euro, considerati frutto dello spaccio, una parte di questo denaro era custodito presso il “Caffè 34, ora sotto sequestro. Gli interrogatori di garanzia degli indagati fini in carcere, sono iniziati ieri in mattinata e I beni mobili di valore, come auto e moto potrebbero venie confiscati al termine del procedimento penale.

