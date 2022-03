Lavis: incidente in un capannone industriale. In ospedale un operaio

E’ avvenuto a Lavis un grave incidente a causa del quale un operaio è rimasto ferito. E’ successo dopo le 8 del mattino in un capannone industriale in via Zarga. Ad avere subito delle lesioni è stato un uomo che è stato successivamente trasportato all’ospedale di Trento.

Era rimasto incastrato sotto un mini-escavatore. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Lavis per la messa in sicurezza dell’area e per l’estrazione del ferito.

Sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale, i militari dell’arma e gli ispettori di Uopsal. Sono intervenuti i sanitari del 118. Il ferito è stato portato d’urgenza all’ospedale. Era da codice rosso.

Pubblicità Pubblicità