Guerra ucraina, profughi: come le Regioni stanno organizzando l’accoglienza

La guerra continua, ma anche il flusso della gente che scappa da posti oramai rasi al suolo dalle bombe. Fino ad ora dall’Ucraina sono arrivati oltre 47.150 persone, di questi 24.00 donne, 19.000 minori e meno del 10% sono gli uomini, trattenuti in Ucraina per combattere.

Questi, sono i dati riportati al termine di una riunione a Palazzo Chigi tra i Ministri dell’Economia, dell’Interno e del lavoro a cui ha partecipato anche il capo della Protezione Civile, Curcio.

Sul tavolo della discussione, la gestione dell’accoglienza dei profughi da garantire attraverso una rete organizzata dei centri regionali abilitati.

Inevitabile che il flusso dei rifugiati tenderà ad aumentare, anche perché dopo la Polonia, l’Italia è il Paese europeo con la comunità ucraina più grande, circa 230 mila persone.

Intanto le Regioni stanno organizzando accoglienza e inserimento: da Cagliari, al Piemonte dove i primi alunni sono stati accolti in classe, fino a Verona dove sono stati eseguiti più di 1000 vaccini e circa 600 tamponi. Se Milano stanzia 900 mila euro per la gestione degli arrivi, l’intera Lombardia, dove la comunità Ucraina è una delle più vaste in Italia, si sta organizzando attraverso la creazione di hub di smistamento.

Intanto, mentre le maestre stanno usando traduttori online per comunicare con i nuovi alunni, i sindacati chiedono un piano per inserire studenti, anche e soprattutto con l’invio di mediatori culturali.

