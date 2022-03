Guerra Ucraina, Ministri difesa della Nato compatti a sostegno di Kiev: bocciata la No fly zone. Troppi rischi

Mentre la guerra avanza, i Paesi aderenti alla Nato ribadiscono la loro compattezza a fianco di Kiev. In particolare, a Bruxelles i ministri della difesa assicurano che continueranno a dare un sostegno concreto all’Ucraina, con forniture militari, aiuti umanitari e finanziari, ma sottolineano il no ad una “no fly zone”. Lo conferma anche il Segretario generale della Nato, Solteneberg e il Ministro della difesa italiano, Guerini.

Lo stesso Ministro si dice sorpreso per le polemiche nate, da quando è stata resa nota una circolare dello Stato maggiore dell’esercito, datata 9 marzo in cui si riportano disposizioni sull’impiego di soldati.

Secondo Guerini, una “no fly zone” significherebbe parlare di un’area presidiata da aerei della NATO, con il rischio concreto di entrare direttamente in contatto con i russi, “non è questa la soluzione che noi immaginiamo”.

Sulle possibilità di pericolo legate alla difesa dello spazio aereo del Paese ha parlato anche il Generale Luca Goretti, Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, ricordando che la base Nato di Costanza in Romania, dove anche l’Italia ha schierato i suoi mezzi, dista solo 20 miglia dall’Ucraina. “Basta niente per sconfinare e trovarsi in guerra mai come ora è necessario rispettare le regole”: conclude il Generale.

