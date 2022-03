A Cles da sabato 19 marzo chiusa via Pilati per la demolizione dell’edificio ex Telecom

Sabato 19 marzo a Cles inizieranno i lavori di abbattimento dell’edificio ‘Ex Telecom’ in via C.A. Pilati; il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Cles Dott. Marco Zanutto ha emanato l’ordinanza di chiusura della strada.

Per poter predisporre il cantiere in sicurezza l’accesso a Via Pilati verrà interdetto. Apposite deroghe per residenti e frontisti sono contenute nell’ordinanza emanata dalla Polizia Locale.

L’ordinanza impone che dalle ore 07,00 di sabato 19 marzo fino a fine lavori, e comunque entro e non oltre le ore 18,00 di martedì 22 marzo, via Pilati sia chiusa al traffico veicolare e pedonale, nel tratto compreso tra il civico 19 ed il civico 19/b, e nel tratto compreso tra il civico 19 e l’intersezione con Via F.lli Strudl, per l’effettuazione del lavoro di cui sopra; sia istituito il doppio senso di circolazione in Via Pilati, a monte e a valle del cantiere, e in piazza Municipio, nel tratto compreso tra via Roma e via Bergamo.

Verrà garantito un adeguato e protetto passaggio pedonale e l’accesso a tutte le proprietà e attività site in loco e sarà ripristinata, anche parzialmente, la viabilità ordinaria non appena lo stato di avanzamento dei lavori lo consenta.

Maggiori info: Comune di Cles

