Uccide i genitori a colpi di pistola e si costituisce: «Volevo gli 800 mila euro che avevano in banca»

Una drammatica scoperta è stata fatta nella tarda serata di ieri, martedì 15 marzo, intorno alle 23:00 nel vicentino, in un abitazione nella cittadina di Chiampo in via Villaggio Marmi.

Un ragazzo 25 enne, Diego Gugole, avrebbe ucciso i genitori Sergio Gugole e Lorena Zanin di 62 e 59 anni.

L’omicidio si sarebbe consumato nella tarda mattinata di ieri nell’abitazione dei genitori con i quali conviveva. I coniugi sono stati uccisi a colpi di pistola, arma illecitamente detenuta.

Nella tarda serata di ieri intorno alle 22:30 il 25 enne si è presentato spontaneamente alla caserma del comando provinciale dei carabinieri di Vicenza, chiedendo di parlare con i militari, dapprima con spontanee dichiarazioni e successivamente nel corso dell’interrogatorio ha confessato l’omicidio dichiarando che l’omicidio sarebbe stato meditato da circa un mese col fine di impossessarsi di una consistente somma di denaro circa 800 mila euro, investita dai genitori anche in titoli, con la quale il figlio intendeva acquistare un immobile ad Arzignano, per il quale una settimana prima aveva già corrisposto una caparra ed un autovettura.

L’arma una pistola semiautomatica di fabbricazione polacca, calibro nove millimetri sarebbe stata acquistata da un marocchino a Cologna Veneta (Verona) per il prezzo di 3800 euro nella mattinata di martedì.

Poi il giovane 25 enne arrivato a casa avrebbe esploso due colpi contro il padre colpendolo alla testa mentre era seduto al tavolo della cucina, e avrebbe quindi atteso il rientro nell’abitazione della madre che si era allontanata in precedenza con i suoi genitori, ed al suo arrivo intorno alle 13:20 avrebbe esploso con l’arma altri colpi (circa quattro) colpendo a morte seconda vittima.

Inoltre secondo quanto dichiarato dal giovane dopo l’uccisione del padre, avrebbe trasferito tramite bonifico una somma rilevante di denaro circa 16.000 euro, dal conto corrente del padre a quello personale. Nel pomeriggio avrebbe fatto una doccia e cambio di abiti il giovane si sarebbe portato nei locali dell’impresa edile in Arzignano ed avrebbe consegnato al personale una ulteriore somma di denaro a titolo di anticipo per l’acquisto dell’immobile, e si sarebbe fermato ad acquistare sacchi di tela vernice e pennelli da utilizzare per occultare le tracce di sangue, l’intenzione era quella di nascondere i corpi dopo averli riposti nei sacchi all’interno dell’ appartamento al piano terra dell’edificio condominiale di residenza, disabitato da anni dopo la morte dei nonni paterni in serata.

Intorno alle 2.45 sarebbe stato contattato sull’utenza cellulare da un’amica della madre che avendo concordato in serata un incontro con i genitori, manifestava preoccupazione poiché entrambi non rispondevano alle chiamate telefoniche e al citofono dell’abitazione.

Inoltre nel corso dell’interrogatorio il giovane ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa da circa un anno (“ultimamente non mi piaceva lavorare spesso raccontavo bugie ai genitori”) e in precedenza aveva avuto brevi esperienze alle dipendenze di Concerie della valle di Chiampo, e di avere da qualche tempo su insistenza dei stessi genitori intrapreso colloqui “mentali” con una specialista psicologa.

In seguito alle dichiarazioni del giovane i militari dell’arma, si sono portati nell’abitazione familiare rivendendo i corpi delle vittime e l’arma utilizzata per i delitti. Insieme al personale Suem 118 che ne ha constatato il decesso dei coniugi.

Inoltre sulla vettura del giovane sono stati ritrovati il materiale quali sacchi di tela, pennelli e vernici acquistati nel pomeriggio. Le indagini sono ancora in corso di svolgimento da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza Reparto Operativo Nucleo Investigativo, coadiuvati dai militari della compagnia di Valdagno e della stazione di Chiampo.

Sotto shock la sorella dell’omicida che si sarebbe recata nel luogo dell’omicidio dopo essere stata avvisata dai carabinieri e sarebbe stata ascoltata dagli stessi inquirenti.

Sgomento e incredulità e stata espressa dai vicini di casa e dai conoscenti della coppia definita tranquilla. Il giovane è stato accusato di omicidio pluriaggravato dalla magistratura, e condotto presso il carcere di Vicenza.

