Tragico schianto frontale auto contro camion, muore un operaio 47 enne

Il drammatico scontro frontale tra una vettura e un camion è accaduto alle prime ore di questa mattina, mercoledì 16 marzo, poco dopo le 5:15 nel trevigiano sulla strada regionale 348 Feltrina a Pederobba vicino al centro commerciale “IperTosano”all’altezza del cavalcavia della Strada provinciale 150.

Per cause in corso di accertamento una vettura con a bordo un operaio 47 enne di nazionalità brasiliana ha perso il controllo della propria auto forse per un malore oppure per una distrazione ed e finito nell’altra corsia mentre stava sopraggiungendo un camion condotto da un 50 enne bellunese, che non ha potuto far nulla per evitare il tragico schianto.

In pochi minuti sul posto sono giunte le ambulanze e auto medica del Suem 118 che hanno tentato di prestare i primi soccorsi all’uomo.

Sul posto per liberare l’uomo dalle lamiere contorte le squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna , che hanno supportato il personale sanitario e la messa in sicurezza della zona.

Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

I sanitari del Suem non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Illeso ma sotto shock l’autista del camion rimasto fortunatamente illeso.

La vittima Lucival Neves stava andando al lavoro alla Luxottica di Pederobba, a pochi chilometri da casa. Il 47 enne lascia la moglie connazionale anche lei e dipendente dello stesso stabilimento e due bimbe piccole.

L’uomo si era da poco trasferito nella frazione del comune di Pederobba a Covolo.

Prima aveva abitato nella frazione Onigo. Forte il cordoglio e lo sgomento nella comunità Pederobbese, come ha ricordato il sindaco Marco Turato che ha ricordato che l’uomo era ben integrato nella comunità, umile una brava persona. «Un lutto che colpisce la comunità. Alla famiglia va il nostro abbraccio».

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni finché non sono stati rimossi i mezzi, e messo in sicurezza l’intera zona. Solo dopo le 8 la circolazione ha potuto riprendere nell’intero tratto.

