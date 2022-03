Nago – Torbole: escursionista soccorso per un malore sul sentiero 637

Intorno alle 10.10 il numero unico per le emergenze 112 è stato allertato per un escursionista veneto di 65 anni che ha accusato un malore sul sentiero numero 637 che da Nago Torbole porta a malga Fiavei.

L’uomo è stato soccorso dall’equipaggio dell’elicottero di Trentino Emergenza. Dopo essere stato stabilizzato e imbarellato, è stato verricellato a bordo dell’elicottero e trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino, pronti in piazzola per dare eventuale supporto all’equipaggio dell’elisoccorso.

