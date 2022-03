Mezzolombardo: 57 enne arrestato per stalking dai Carabinieri

Durante la nottata di ieri, a Mezzolombardo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, hanno arrestato un 57enne, di fatto senza fissa dimora, perché colto nella flagranza dei reati di stalking e inosservanza del divieto di avvicinamento e contatti con la parte offesa, una donna di Mezzolombardo.

I militari sono intervenuti su richiesta della vittima, che, a causa del comportamento aggressivo assunto dal suo ex convivente e temendo per la propria incolumità, aveva allertato le forze dell’ordine.

All’arrivo della pattuglia, l’uomo – già denunciato per maltrattamenti e sottoposto al divieto di avvicinamento e contatti con la parte offesa e arrestato lo scorso mese di gennaio per avere violato la misura restrittiva – non era più sul luogo.

La donna ha riferito ai Carabinieri intervenuti di aver ricevuto minacce dall’ex che pretendeva di entrare in casa e che ancora, in quel momento, continuava a vessarla con tentativi di chiamata e inviandole messaggi minatori sul cellulare.

I militari, ipotizzando che lo stalker potesse tornare a insidiare la ex, si sono adoperati nel ricercarlo rintracciandolo dopo poco, mentre stava salendo a bordo della propria autovettura, verosimilmente con l’intento di tornare a casa della vittima.

Nelle mani aveva ancora il telefono cellulare con il quale stava continuando a tempestare di telefonate la donna, inoltre, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello. Il 57enne, dopo l’arresto, è stato ristretto in carcere in attesa di essere sottoposto a udienza di convalida.

