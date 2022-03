Jet militare precipita in Provincia di Lecco: prima l’incendio e poi lo schianto

Un jet miliare è precipitato sul Monte Legnone in provincia di Lecco. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto “una palla di fuoco cadere dal cielo”.

Il jet decollato per un test dalla base di Venegono, si è schiantato a 2609 metri di quota sul Monte Legnone, lasciando in cielo una lunga scia di fumo visibile a chilometri di distanza.

Secondo quanto appreso, i piloti sarebbero riusciti a paracadutarsi prima dell’esplosione causata dall’impatto e uno dei due sarebbe già stato individuato. Oltre ai Vigili del fuoco di Sondrio e Lecco, sul posto sono immediatamente intervenuti anche due elicotteri, da Milano e Como. Il velivolo M-346, schiantato in Provincia di Leco sarebbe un jet utilizzato per l’addestramento militare, ma secondo le prime anticipazioni non appartiene all’aeronautica militare, ma era in fase di collaudo post-produzione.

