Guerra Ucraina, si avvicina l’intesa tra Kiev e Mosca

Dopo 21 giorni di guerra in Ucraina, sembra aprirsi uno spiraglio concreto per la trattativa verso cessate il fuoco. “Una serie di punti in discussione nei negoziati tra Kiev e Mosca, tra cui lo status ‘neutrale’ della Capitale ucraina e le richieste garanzie di sicurezza, stanno per essere concordati“: Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo, Lavrov.

Un timido spiraglio verso il raggiungimento di un compromesso, nonostante i negoziati per ovvie ragioni, non siano semplici, come sostiene il capo della diplomazia russa.

La possibile svolta arriva esattamente il giorno dopo l’annuncio del presidente ucraino sull’adesione alla Nato: “L’Ucraina si rende conto che non è nella Nato. Abbiamo capito che l’Ucraina non diventerà un membro della Nato“. Una dichiarazione quella di Zelensky davvero importante, soprattutto perchè sarebbe uno dei motivi dell’invasione russa in Ucraina.

Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha poi ribadito che per Mosca i punti base per una trattativa definitiva con Kiev dovrebbero essere, la sicurezza delle popolazioni russofone nell’est dell’Ucraina e la sua smilitarizzazione, ma anche “l’uso della lingua russa e la libertà di espressione“.

Nonostante tutto, il presidente ucraino Zelenski, insiste con la no-fly zone, ma gli Stati Uniti respingono di nuovo la richiesta e spiegano: “Scatenerebbe una guerra tra Russia e Nato”. Intanto il Cremlino, dopo Biden e Blinken, sanziona anche il leader canadese Trudeau.

