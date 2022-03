Ecco le migliori motozappe del 2022: prezzi e caratteristiche

Lavorare a mano il terreno armati di zappa e vanga è la soluzione migliore per prendersi cura del proprio giardino.

Per non affaticare eccessivamente la schiena, è però possibile ricorrere ad attrezzi motorizzati, come le motozappe. Queste ultime lavorano il terreno tramite una fresa composta da un semiasse dotato di denti che, girando, rompe le zolle e rivolta il terreno effettuando il lavoro di zappatura.

Punto di riferimento indiscusso nel settore è Leroy Merlin che, sul proprio sito, presenta tante soluzioni di motozappe per tutte le tasche ed esigenze.

Motozappe elettriche – Le motozappe elettriche sono attrezzi indispensabili per preparare il terreno per la semina. A differenza delle motozappe a scoppio, sono ideali da utilizzare quando i terreni da lavorare sono di piccole dimensioni (giardini, orti o appezzamenti di terra). Questo perché gran parte del movimento proviene da chi impugna i manici. Trattandosi di modelli elettrici, inoltre, è indispensabile disporre di una presa elettrica nelle vicinanze.

Motozappa elettrica LEA LE40140-40W 1400 W

Caratteristiche – La motozappa elettrica Lea LE40140 è adatta per la lavorazione superficiale di terreni di piccole dimensioni. È silenziosa, compatta e funzionale: è dotata di 6 lame, ha una larghezza di lavoro di 40 cm e ha una potenza di 1400 W. Inoltre, è leggera e facile da usare grazie alla presenza di due manici ergonomici e di due ruote posteriori. Prezzo – Circa 170 €

Motozappa elettrica HYUNDAI 35140 1000 W

Caratteristiche – Con una larghezza di lavoro di 36 cm, la motozappa elettrica Hyundai 35140 ha una potenza di 1000 W ed è ideale da utilizzare per la lavorazione dei terreni di piccoli orti e giardini. È dotata di ruotino posteriore, è comoda da utilizzare e trasportare ed è molto silenziosa e compatta. Inoltre, in caso di malfunzionamento, è possibile richiedere assistenza tecnica a domicilio. Prezzo Circa 110 €

Motozappe a scoppio – possono essere di piccole o di grandi dimensioni e sono ideali da utilizzare su campi di ridotta o estesa metratura. Sostengono ritmi di lavoro lunghi e serrati, sono facili da manovrare e sono dotate di un motore che può essere alimentato a benzina o a diesel. Assicurano un’efficienza senza eguali e sono particolarmente indicate per un utilizzo professionale. Sono più costose delle motozappe elettriche, ma se non si hanno limiti di budget, rappresentano la soluzione da prediligere.

Motozappa a scoppio HYUNDAI a 2 tempi a miscela 52 cm³

Caratteristiche – La motozappa a scoppio Hyundai a 2 tempi è dotata di motore alimentato a benzina da 52 cm³. Ha una larghezza di lavoro di 30 cm e una profondità di 15 cm. È la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un attrezzo da utilizzare per la semina dei prati e per tutti i lavori di dissodatura, aratura e preparazione alla semina di orti e giardini. Nonostante la struttura rinforzata in acciaio, è compatta e facile da manovrare. Prezzo – Circa 200 €

Motozappa a scoppio STERWINS ST40 125 cm³

Caratteristiche – Adatta per allentare terreni compatti e per eseguire lavori di rimozione e coltivazione, la motozappa a scoppio Sterwins ST40 è prodotta in Italia ed è dotata di un motore a 4 tempi da 125 cm³ alimentato a benzina. Ha una larghezza di lavoro di 36 cm e una profondità di 26 cm: ideale per orti e giardini di piccole dimensioni. Prezzo – Circa 340 €

Motozappa a scoppio STILLER ST 90 123 cm³

Caratteristiche – La motozappa a scoppio Stiller ST 90 ha una larghezza di lavoro di 36 cm e una profondità di 26 cm. Il motore da 123 cm³ di cilindrata è alimentato a benzina. Questo attrezzo è ideale da utilizzare su terreni di piccole dimensioni per una molteplicità di lavori, come la rimozione del prato e la coltivazione. Prezzo – Circa 250 €.

Motozappa a scoppio HONDA FG320 DE 163 cm³

Caratteristiche – Ideale da utilizzare su terreni di grandi dimensioni, la motozappa a scoppio Honda FG320 è dotata di una meccanica di qualità originale Honda. Ha una larghezza di lavoro di 80 cm e la presenza di un’impugnatura regolabile la rende estremamente facile da usare e manovrare. Prezzo – Circa 700 €

Motozappa a scoppio GARDENITALIA GT 25 125 cm³

Caratteristiche – La motozappa a scoppio Gardenitalia GT 25 ha una larghezza di lavoro di 50 cm ed è adatta da usare su terreni di media e grande dimensione. La meccanica, ad eccezione del motore, è prodotta in Italia e la presenza di un ruotino di appoggio rende questo attrezzo comodo da manovrare e trasportare da una zona all’altra del giardino. Prezzo – Circa 390 €

Motozappa a scoppio HONDA FG205 49 cm³

Caratteristiche – Adatta per orti e giardini di piccole dimensioni, la motozappa a scoppio Honda FG205 è estremamente leggera e maneggevole. È dotata di componenti meccaniche originali Honda e ha una larghezza di lavoro di 50 cm e una profondità di 26 cm. Prezzo – Circa 800 €.

Motozappa a scoppio GARDENITALIA EURO 5 EVO 163 cm³

Caratteristiche – La motozappa a scoppio Gardenitalia EURO 5 EVO è dotata di motore Honda con avviamento facilitato ed è ideale per lavorare la superficie di orti e giardini di medie dimensioni. Ha una larghezza di lavoro di 50 cm e una profondità di 24 cm. Tutta la meccanica, fatta eccezione per il motore, è di produzione italiana. Prezzo – Circa 500 €

Motozappa a scoppio BENASSI BL105 163 cm³

Caratteristiche – Con due velocità in avanti e una modalità retromarcia, la motozappa a scoppio Benassi BL105 ha una larghezza di lavoro di 90 cm e una profondità di 35 cm. Il motore Honda con avviamento facilitato di cui è dotata ha una cilindrata di 163 cc e fa di questo attrezzo la soluzione ideale per un utilizzo intensivo su orti e giardini di grandi dimensioni. Prezzo – Circa 1.350,00 €

