Due figli si rifiutano di vedere il padre: i tribunali di Trento e Lodi però decidono in modo diametralmente opposto

«Due situazioni identiche che coinvolgono due minori in due territori diversi, Lodi e Trento: il figlio si rifiuta di vedere il padre. Le conseguenze sono diametralmente opposte in palese violazione del principio generale indicato in ogni aula di Tribunale “la legge è uguale per tutti”».

È l’avvocato Donatella Bussolati del Foro di Milano, attiva da più di vent’anni in tutta Italia nella tutela delle persone e nella lotta per il diritto dei minori a vivere all’interno della loro famiglia, a denunciare il fatto e contestare il sistema giudiziario e assistenziale minorile italiano.

L’avvocato Bussolati sottolinea come il provvedimento del Tribunale ordinario di Lodi, visto il rifiuto totale del minore di incontrare il padre, ipotizzando un comportamento alienante della madre emette un decreto che prevede tre opzioni diverse e contraddittorie proprio per gli effetti, diversamente dannosi, che possono produrre nel minore.

La scelta tra le tre opzioni è demandata, verificate le risorse del territorio, agli assistenti sociali che potranno decidere per un centro diurno con rientro serale dalla madre, collocamento semiresidenziale dal lunedì al venerdì in comunità con weekend alternati dai genitori, collocamento comunitario con possibilità di incontri protetti.

Iniziativa giudiziaria che non ha tenuto conto del vissuto di violenza dichiarato dalla madre ma soprattutto dei numerosi tentativi che la stessa ha fatto di fare incontrare padre – figlio spingendo l’altro genitore a partecipare ad attività del minore così da attivare una comunicazione e una fiducia in grado di portare a una “risoluzione naturale” del conflitto papà- figlio.

Non ha tenuto nemmeno conto dei rifiuti del padre a incontrare il bambino gradualmente, come suggerito dai servizi alla presenza iniziale della madre così che in modo spontaneo il minore ricostruisse il legame. Non ha tenuto conto della non attivazione da parte dei servizi di strumenti meno dannosi per il minore e più efficaci per un riavvicinamento quali la mediazione familiare, il coordinamento genitoriale, il sostegno psicoterapico alla genitorialità.

Insiste l’avvocato Bussolati sulla totale discrezionalità dei Tribunali evidenziando che il padre Trentino ha trovato accolto il suo diritto, coincidente con quello del figlio, di incontrarlo e ha decretato perché i Servizi Sociali anche con l’aiuto della psicologia clinica o la zia paterna attivassero un riavvicinamento libero con il padre. Risulta agli atti come gli incontri neutri, costretti a svolgersi in lingua diversa da quella d’origine e quindi privi di quella spontaneità affettiva necessaria al rafforzamento di un legame genitoriale, hanno indotto il minore a non voler più andare agli incontri.

L’ascolto del minore inoltre evidenzia come la nonna materna parli male del padre e di tutta la famiglia del lato paterno. Nonostante questo il Tribunale minorile di Trento, in modo costruttivo, prevede che i Servizi si attivino per incontri facilitanti ma ad oggi il padre non è stato coinvolto in alcun progetto di riavvicinamento e il Sindaco, che ha un potere e dovere di controllo e vigilanza, così come l’assessore ai servizi sociali, non rispondono nemmeno alle richieste di incontro per sollecitare l’attivazione di un percorso efficace.

Unica differenza, ma fondamentale per comprendere l’ingiustizia nella giustizia, dice l’avvocato Bussolati: il papà di Lodi mettendo al centro il conflitto e non il superiore interesse del figlio ha chiesto il collocamento del figlio in comunità nonostante la pagella stessa parli di un bambino sereno che si rapporta positivamente con i pari e gli adulti, curioso a conferma del buon rapporto con la madre, mentre il papà di Trento per amore del figlio chiede solo di poterlo vivere senza strapparlo dalla sua mamma.

Il papà di Lodi non provvede più al mantenimento del figlio mentre quello di Trento nonostante non lo vede dal 2018, senza nemmeno potergli fare gli auguri del compleanno non gli ha mai fatto mancare niente.

Ora l’avvocato chiede che sia fatta una riforma del processo familiare e minorile che tolga la discrezionalità ai Magistrati, inserisca un controllo ai Servizi Sociali che non si possono permettere di non mettere in pratica i provvedimenti, non faccia dipendere i diritti dei minori dal reperimento di risorse, così che tutti minori possano vivere nelle proprie famiglie e non siano doppiamente vittimizzati : del conflitto familiare e dell’allontanamento dai loro affetti.

