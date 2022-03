Colpito alla testa da una tubazione mentre sta lavorando in campagna a Denno: 33enne elitrasportato al Santa Chiara

Attimi di paura oggi pomeriggio, mercoledì 16 marzo intorno alle 15.20, nelle campagne tra Denno e Campodenno.

Un agricoltore di 33 anni, infatti, è stato vittima di un incidente in un appezzamento nei pressi della strada che porta a Maso Luzana. È ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, ma l’uomo è stato colpito alla testa da una tubazione mentre era intento a bonificare il terreno.

Immediato l’allarme, con l’ambulanza di Trentino Emergenza e i Vigili del Fuoco volontari di Denno subito accorsi sul posto.

Pubblicità Pubblicità

Da Trento è stato fatto alzare in volo l’elicottero, che in pochi minuti ha raggiunto la Bassa Val di Non per poi trasportare il ferito, che è sempre rimasto cosciente, all’ospedale Santa Chiara.

Le sue condizioni, in ogni caso, non dovrebbero essere gravi.

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità