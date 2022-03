Col Pnrr, Vallarsa punta su Matassone: polo ricettività e cooperativa di comunità

Anche la Vallarsa ha presentato un suo progetto per accedere alle risorse del Pnrr. L’iniziativa punta a valorizzare le ex scuole in frazione Matassone per creare non solo una struttura turistica in prossimità del campo trincerato qui presente, ma anche per dare vita a nuovi spazi di lavoro e di servizio alla collettività.

A entrare nel dettaglio è l’assessore comunale al turismo, sport e rapporti con le associazioni Matteo Rossaro.

«È stato molto faticoso, ma siamo riusciti a chiudere la domanda di finanziamento del Bando Pnrr Borghi, dedicato ai Comuni con meno di 5.000 abitanti. Siamo riusciti a farlo grazie a giovani disposti a lavorare per il riscatto sociale, culturale ed economico della loro valle, come Giulia Arer e Mirko Stofella.

Importante anche il supporto di Melany Dalle Ceste e Andrea Tomasoni di Remoove, che hanno orchestrato un lavoro che a tratti sembrava impossibile; grazie infine all’esperienza e al lavoro di Anna Pancheri. Siamo riusciti a presentare un progetto che richiede un finanziamento di 800 mila euro e prevede la ristrutturazione delle ex scuole di Matassone per creare un luogo di ricettività per il Forte di Matassone, ma anche uno spazio per promuovere la Vallarsa tutta e uno dove una cooperativa di comunità possa creare sviluppo sociale, culturale ed economico.

Un’altra cosa bellissima è stata l’adesione, come partner del progetto, dei soggetti che già in passato si sono spesi per la ristrutturazione, la tenuta e il rilancio degli splendidi siti presenti a Matassone: l’Associazione culturale Pasubio 100anni, il Museo storico italiano della guerra e l’Associazione giovani di Matassone.

Ora teniamo le dita incrociate per il finanziamento. A prescindere dal suo ottenimento, la strada è tracciata per perseguire questo importante progetto per la Vallarsa».

