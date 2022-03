Caf Cisl, redditi 2021: dal 1 aprile 2022 è possibile compilare la dichiarazione

Il Caf Cisl Trentino, presente sul territorio con 9 sedi dislogate in tutta la Provincia, (Trento, Rovereto, Riva del Garda, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Pergine Valsugana, Tione e Lavis) dal 1 aprile 2022 è operativo per la compilazione della tua dichiarazione dei redditi. Fin da subito è possibile contattare il numero dedicato 0461 215 111 per prenotare l’appuntamento nella sede più comoda per le tue esigenze.

Katia Negri, Segretario Generale della Fai Cisl del Trentino, ricorda a tutti gli iscritti alla Fai cisl del Trentino di richiedere il buono per la compilazione gratuita del modello 730 singolo o di pari sconto per chi presenta il 730 congiunto o modello Unico.

Per richiedere il buono basta chiamare o inviare un messaggio al numero 3270984578, in alternativa si può fare richiesta del buono tramite e-mail scrivendo al seguente indirizzo: faitrento@cisltn.it La gratuità del servizio è un esclusiva riservata agli iscritti alla Fai Cisl del Trentino, la federazione dei lavoratori del comparto Agroalimentare, Progettone e Intervento 3.3.D. Tutte le informazioni sul sito www.faicisltrentino.it

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità