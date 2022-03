“Basta niente per sconfinare e trovarci in guerra”: L’aeronautica militare raddoppia gli eurofighter

“Siamo a meno di venti miglia dal confine ucraino. Dobbiamo prestare attenzione nella attività di difesa aerea.

Basta niente per sconfinare e trovarci in guerra” Così ha detto Luca Goretti, il capo dello Stato maggiore dell’Aeronautica Militare durante l’audizione alle commissioni della Difesa.

“Ho autorizzato il raddoppio dei nostri Eurofighter in servizio con la Nato in Romania” ha continuato Goretti– Dico ai miei equipaggi che mai come ora ogni cosa deve essere fatta secondo le regole”.

Parole, quelle del capo dello Stato maggiore, che fanno pensare ad uno schieramento dell’Italia sulla scacchiera internazionale della guerra.

Da considerare è anche la delibera dell’esercito uscita ieri nella quale si intimano le forze armate di stare in allerta.

