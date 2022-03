Avio, il Comune taglia i consumi di energia elettrica e gas

Abbassare di almeno un grado la temperatura negli uffici comunali (termosifoni spenti nell’ufficio del sindaco) e ridurre l’intensità dell’illuminazione pubblica per contenere l’impennata dei costi di energia elettrica e gas.

Un invito a tagliare i consumi e quindi a ridurre le spese per le fonti energetiche arriva dall’assessore comunale di Avio al bilancio Pamela Fugatti (foto) che con una mail ha invitato sindaco e colleghi a mettere in atto alcune misure restrittive dei consumi.

L’esorbitante incremento de prezzo di energia elettrica e gas pesa fortemente in primo luogo sui bilanci di famiglie ed imprese, ma anche su quelli delle amministrazioni pubbliche che cercano, per quanto possibile, di correre ai ripari. In che modo? Attuando, ad esempio, quei suggerimenti proposti da Fugatti.

Ognuno, per quanto di sua competenza, è invitato a fare la sua parte. Sulla base della comunicazione inviata da Dolomiti Energia a tutte le aziende trentine, l’assessore al bilancio evidenzia che “sarà inevitabile, come comunicato, un ulteriore significativo aumento del costo delle materie prime (gas ed energia elettrica) per il mese di marzo e nei mesi successivi. Ritengo quindi importante attuare tempestivamente tutte le scelte che si ritendono necessarie ed opportune al fine di contenere i consumi energetici, compatibilmente con le esigenze di servizio“.

La sua proposta è dunque quella di “intervenire immediatamente sul termostato degli edifici pubblici e ridurre l’intensità dell’illuminazione pubblica (suggerisco di intervenire su luci di piazzali, monumenti ed edifici pubblici e sull’orario di accensione e spegnimento dell’illuminazione pubblica anticipando e posticipando di un’ora)”.

“Siamo consapevoli, e non solo in una fase di emergenza, della necessità di ridurre, in generale, i consumi energetici. A maggior ragione ora con la situazione resa ancora più difficile e pericolosa dall’invasione della Russia in Ucraina. Abbiamo iniziato a ridurre i consumi energetici – spiega il sindaco Ivano Fracchetti – abbassando il livello dell’illuminazione pubblica di qualche lux mentre i via Olivi le luci vengono spente alle 22. E per ridurre il consumo di metano, un grado in meno in tutti gli uffici mentre nel mio ho deciso di spegnere completamente il riscaldamento. Saranno anche piccole cose ma tutto serve per ridurre i costi dell’amministrazione pubblica e dimostrare una particolare attenzione nei confronti dell’ambiente”.

