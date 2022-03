Sigilli al Caffè 34, il grazie del sindaco e del prefetto alla Guardia di finanza

21 kg di stupefacenti sequestrati, la chiusura del bar 34 in piazza Duomo, 53 arresti e oltre 70 indagati. È questo il bilancio dell’operazione «Continuo a spacciare» dove la guardia di finanza ha sgominato un’associazione a delinquere per traffico internazionale di stupefacenti che controllava il mercato di Trento e Bolzano.

Agli spacciatori sono stati sequestrati tra hashish eroina, cocaina e marijuana, un valore totale di circa 2 milioni di euro.

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli esprime apprezzamento per l’operazione della Guardia di finanza che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e alla chiusura del Caffè 34 in piazza Duomo.

Pubblicità Pubblicità

“Un bar che funzionava anche da base dello spaccio di stupefacenti nel cuore della città. Lo ha scoperto la Guardia di finanza, a cui va la nostra gratitudine per non aver sottovalutato segnali e frequentazioni inquietanti che in molti avevano notato e segnalato. Di fronte a questa operazione, oggi c’è lo sconcerto per la protervia con cui i criminali hanno scelto il salotto di piazza Duomo per i loro traffici illeciti.

Ma d’altro canto ci sentiamo anche rassicurati da un’indagine che ha permesso di sequestrare soldi e stupefacenti e insieme di smantellare un’organizzazione che aveva ramificazioni anche all’estero. Ancora grazie dunque alla Guardia di finanza e alle forze dell’ordine che con costanza contrastano l’illegalità anche quando si nasconde sotto la parvenza di attività rispettabili.”

Anche il commissario del Governo Gianfranco Bernabei ha espresso vivo compiacimento per la brillante conclusione dell’operazione antidroga denominata “Continuo a spacciare”, condotta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Trento e coordinata dalla Procura Distrettuale di Trento, “che testimonia la costante attenzione delle Forze di Polizia al presidio del territorio ed al contrasto della criminalità, nelle sue diverse manifestazioni”.

Pubblicità Pubblicità