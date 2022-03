Si schianta contro una rotatoria a Rovereto: automobilista porta il Comune in Tribunale

Un automobilista era andato a sbattere contro la rotatoria a Rovereto, in Piazza Podestà e aveva causato dei danni alla propria alla propria vettura.

Il passo successivo era poi stato quello di chiedere i danni al Comune. L’uomo voleva infatti che il conto dal carrozziere fosse pagato dal comune o dall’Itas assicurazioni che tutela Piazza Podestà.

Entrambi gli enti hanno declinato la richiesta dell’automobilista che ha deciso di non arrendersi e ha citato l’amministrazione comunale in Tribunale per danni.

Il fatto risale al 2017 quando la città di Rovereto era invasa da cantieri. In molti avevano protestato per la difficile viabilità. La vicenda della rotonda tra via del Garda e via Porte Rosse ha coronato il tutto.

Secondo il conducente della macchina, la rotonda appena fatta sarebbe stata poco visibile, senza illuminazione funzionante. Attraverso un’indagine delle forze dell’ordine però il Comune si era assicurato che il danno fosse esclusivamente colpa della persona al volante.

Per questo le richieste di risarcimento erano state respinte. Nonostante tutto però il cittadino infuriato ha deciso di insistere con la causa portando in Tribunale il comune. Il prossimo 11 aprile infatti, il caso sarà discusso davanti al giudice nel palazzo della giustizia.

