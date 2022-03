Russia, verso la legalizzazione della pirateria informatica: proposta come contrasto alle sanzioni esterne

Oltre alla battaglia in campo, lo scontro tra Russia e Ucraina continua su altri fronti, questa volta anche contro l’intero occidente. Infatti, la Russia avrebbe deciso di legalizzare la pirateria informatica, con la rimozione dei crimini connessi al download di materiale informatico soggetto a diritto d’autore.

Questo è stato proposto dopo che numerosi colossi dell’intrattenimento digitale, hanno deciso di interrompere la distribuzione dei propri servizi sul territorio, in modo da consentire ai cittadini di accedere a contenuti non più disponibili nel Paese.

Il progetto è contenuto in un documento del ministero dello sviluppo economico russo denominato “Piano d’azione prioritario” che punta a garantire lo sviluppo dell’economia russa, nonostante la pressione delle sanzioni esterne.

Non solo, un ex membro appartenente alla Duma avrebbe apertamente consigliato ai cittadini russi di accedere ai contenuti bloccati nel Paese attraverso l’utilizzo di una delle più grandi reti Torrent della Russia.

In questo modo, il popolo russo sarà ufficialmente autorizzato a scaricare illecitamente copie non autorizzate di serie tv e film non più distribuiti nella nazione.

