Profughi: arrivate in Trentino più di 1000 persone. Disponibili ancora 2.344 posti letto

Sono più di mille i profughi arrivati in Trentino dal 27 febbraio. La maggior parte delle persone sono state ospitate da privati passati attraverso il Centro informativo per l’immigrazione della Pat.

Gli ospitati nelle case sono circa 960 mentre quelli nelle strutture del sistema di accoglienza sono 143.

Secondo le ultime informazioni i posti letto disponibili sono 2.344 di cui 623 sono stati resi disponibili in famiglia. Di questi, 204 sono in uso della Cinformi mentre altri 200 devono essere contrattati.

L’assessore Segnana e l’intera giunta nel frattempo si ritengono soddisfatti degli attuali risultati raggiunti in merito all’accoglienza.

Per quanto riguarda la comunicazione, la giunta sta pubblicando un volantino in lingua ucraina e italiana realizzato dalla provincia nel quale si ricordano le azioni da compiere una volta arrivati in Italia.

Sono necessari tampone, quarantena precauzionale, vaccinazione contro il covid e non, green pass e permesso di soggiorno per stranieri.

