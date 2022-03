Prevenzione del tumore alla prostata: le iniziative dell’ospedale di Rovereto

Anche l’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto partecipa all’(H)Open weekend dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata, per sensibilizzare la popolazione verso una malattia che conta ogni anno circa 37mila nuove diagnosi.

L’Unità operativa di urologia multizonale propone delle visite specialistiche gratuite agli over 18 per la mattinata di sabato 19 marzo (per prenotarsi occorre chiamare il numero 0464/404525 giovedì 17 marzo dalle 8.30 alle 10.30). Nel pomeriggio di sabato, alle 17, si terrà nell’aula magna dell’ospedale un incontro informativo aperto alla popolazione dal titolo «Prostata…questa sconosciuta». L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Il tumore alla prostata, in Italia, conta ogni anno circa 37mila nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili. L’obiettivo di questa iniziativa è quindi quello di sensibilizzare quanto più possibile la popolazione sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce del tumore alla prostata.

L’(H)Open weekend è promosso dalla Fondazione Onda in diversi ospedali italiani e centri multidisciplinari aderenti al network bollini rosa/azzurro. I bollini rosa sono il riconoscimento agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. Il bollino azzurro è il nuovo riconoscimento che identifica i centri ospedalieri che garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare nell’ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici rivolti alle persone con tumore alla prostata.

Le iniziative: Visite urologiche gratuite sabato 19 marzo (dalle 9 alle 12) ospedale di Rovereto (piano terra ambulatorio 63) prenotazioni al n. 0464/404525 giovedì 16 marzo (dalle 8.30 alle 10.30).

Incontro informativo con la popolazione «Prostata…questa sconosciuta» sabato 19 marzo alle 17 ospedale di Rovereto (Aula Magna) accesso libero (max 50 persone) con Green pass rafforzato

