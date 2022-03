“Ossana Cantiere della Cultura Trentina”: presentata la domanda di finanziamento sul Pnrr per l’ambizioso progetto di rigenerazione culturale

Domenica mattina, 13 marzo, il Comune di Ossana ha presentato domanda di finanziamento per un milione e 600 mila euro al Ministero della Cultura per realizzare il progetto di rigenerazione culturale “Ossana Cantiere della Cultura Trentina” nell’ambito del Pnrr.

Il progetto si ispira alla strategia culturale già esistente e trova il suo cuore nel restauro della Casa degli Affreschi, estendendosi in diverse azioni di museo digitale, visite guidate, residenze creative, presepi contemporanei, laboratori didattici, studi di approfondimento, azioni di cooperazione con la Valtellina, studi per realizzare una o più comunità energetiche e tanto altro.

Il costo totale è di un milione e 900 mila euro.

Un progetto ambizioso, costruito grazie ai 18 soggetti che insieme all’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Laura Marinelli credono che Ossana sia il posto giusto per sperimentare un nuovo modo di “creare futuro e sviluppo con la cultura”: Università degli Studi di Trento, Soprintendenza dei Beni culturali, Azienda per il Turismo Val di Sole, Associazione San Vigilio, Centro Studi per la Val di Sole, Comune di Peio, Comunità Montana Valtellina di Morbegno, Comune di Cosio in Valtellina, Comune di Rasura, Enaip Trentino, Fondo Ambiente Italiano – Delegazione di Trento, GSH cooperativa sociale Onlus, Associazione il Borgo Antico, Università Iuav di Venezia – Master Digital Exhibit, Parrocchia San Vigilio di Ossana, Slow Food Condotta Terre del Noce, Associazione Strada della Mela e dei Sapori, Fucine Film spa.

«Un grazie all’associazione “Tools for culture” e ai dipendenti comunali che ci hanno supportati nella scrittura delle 150 pagine che compongono la candidatura – dichiara la sindaca di Ossana Laura Marinelli –. Adesso il tutto è nelle mani del Ministero della Cultura che sceglierà i due progetti della provincia di Trento meritevoli di essere finanziati sul Pnrr e se non saremo tra questi, troveremo altri finanziamenti per realizzare gli interventi. Non possiamo fare altro che affidarci a una delle sette virtù raffigurate nel ciclo di affreschi: la speranza».

