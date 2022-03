Operazione antidroga, il ringraziamento del presidente Fugatti. Moranduzzo: «Sodalizio criminale con base in Piazza Duomo, cosa molto preoccupante»

C’è molta soddisfazione da parte delle istituzioni per il grosso colpo della guardia di finanza di Trento che ha smantellato una banda dedica allo spaccio che controllava il mercato di Trento e Bolzano.

Sono stati sequestrati 21 kg di stupefacenti e chiuso il bar caffè 34 in piazza Duomo, gestito da persone di nazionalità albanese, che era tenuto d’occhio da molto tempo.

Tra gli indagati settanta narcotrafficanti, di cui 53 arrestati tra l’estero e l’Italia. Il valore della droga sequestrata è in totale di circa 2 milioni di euro.

Dopo i complimenti del Sindaco Ianeselli e del commissario del Governo Bernabei arrivano anche i ringraziamenti del governatore Maurizio Fugatti: “Un’operazione antidroga di notevoli dimension – spiega – che ha richiesto tempo e notevoli capacità investigative e che ci ricorda quanto certi fenomeni siano pericolosi e vadano contrastati con grande determinazione. Sono convinto di interpretare il sentimento della comunità trentina nel ringraziare la Magistratura e la Guardia di Finanza di Trento per un’operazione che ha assestato un duro colpo allo spaccio nelle Province di Trento e Bolzano e che vede l’adozione di numerosi provvedimenti di contrasto al fenomeno, in Italia e all’estero.

Quella contro lo spaccio è una battaglia che per essere vinta deve vedere coinvolti al fianco delle istituzioni anche i singoli cittadini che con le loro segnalazioni possono dare un contributo determinante all’avvio delle indagini. Queste operazioni, assieme al costante investimento in azioni sul piano formativo e culturale, possono rappresentare una risposta forte a fenomeni che ancora destano molto allarme.

Oggi però salutiamo con soddisfazione l’operazione e ribadiamo il nostro ringraziamento a chi si sta impegnando nel contrasto al traffico degli stupefacenti”: queste le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti a commento dell’operazione antidroga attuata dalla Guardia di Finanza di Trento, di cui è stata data notizia oggi.

«Un segnale chiaro per il territorio a fronte delle numerose segnalazioni pervenute – dichiara invece il segretario della Lega Trentino Binelli – risultati concreti per la tolleranza zero nei confronti del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti».

Il coordinatore della lega del capoluogo Moranduzzo, dopo il plauso alla Guardia di finanza attacca il sindaco Ianeselli che secondo lui non ha mai ammesso il problema della criminalità a Trento.

«Congratulazioni alla Guardia di Finanza di Trento per la maxi operazione antidroga portata a compimento. Allo stesso tempo troviamo però preoccupante che il cuore di questa organizzazione criminale fosse addirittura un bar in Piazza Duomo, quindi, nel cuore del centro storico di Trento» – esordisce Moranduzzo che continua: «Vedere definito dalle forze dell’ordine il capoluogo della nostra Provincia non solamente come zona di transito della droga, ma il punto dove veniva anche smerciata fa pensare a città di altre zone d’Italia, e questo preoccupa non poco.

Più volte come Lega abbiamo denunciato una situazione di degrado e di spaccio anche nel cuore della città, ma dall’ufficio del sindaco abbiamo sempre ricevuto delle rassicurazioni che tutto fosse sotto controllo. La situazione, invece, è ben diversa. Le risse e gli accoltellamenti alla Portela prima e lo smantellamento di questo imponente traffico di droga è la dimostrazione che il primo cittadino non ha a cuore il problema sicurezza, ma che anzi sottovaluta il rischio di traffico di droga e criminalità che gira per le nostre strade» – conclude Moranduzzo