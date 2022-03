Maturità 2022, confermato il ritorno alla “normalità”: due prove scritte e un colloquio finale

Nonostante le proteste delle associazioni studentesche per la reintroduzione degli esami di maturità tradizionali, la proposta del ritorno alla normalità è stata confermata. Infatti, l’ordinanza ministeriale sulla prova di maturità 2022 conferma la presenza delle due prove scritte e il colloquio finale.

La sessione inizierà il 21 giugno alle 8.30, con la prima prova scritta di italiano, predisposta su base nazionale. Ai candidati saranno proposte sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e produzione di un testo argomentativo, analisi e interpretazione di un testo letterario e una riflessione critica su tematiche di attualità.

Si prosegue poi il 23 giugno 2022 con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo di studi e avrà per oggetto la sola disciplina caratterizzate.

In considerazione dell’emergenza sanitaria, la predisposizione della seconda prova, solo per quest’anno, sarà affidata ai singoli istituti, in modo tale da tenere conto di quanto effettivamente svolto.

Infine, il colloquio che si svolgerà con l’analisi del materiale scelto dalla Commissione e una breve relazione, anche multimediale sulle esperienze nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente esterno e sei commissari interni.

