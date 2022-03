In fiamme il bosco sopra Breguzzo, il rapido intervento dei vigili del fuoco limita i danni

Nuovo allarme per un incendio boschivo nella mattinata di ieri, lunedì 14 marzo, intorno alle 9:30 in valle del Chiese nel comune di Sella Giudicarie in località La Rocca nei boschi sopra l’abitato di Breguzzo.

A bruciare una porzione di bosco con fiamme e fumo che si sono alzati verso il cielo iniziando a propagarsi poi nel sottobosco. Paura anche per delle antenne di telecomunicazione per telefonia mobile e radio presenti proprio nelle vicinanze dell’incendio.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco volontari di Bondo Breguzzo che hanno richiesto l’intervento anche dei colleghi del corpo di Roncone arrivati sul posto con l’autobotte e i carrelli per incendio boschivo.

Gli uomini della protezione civile hanno iniziato immediatamente ad operare per cercare di contenere il fronte dell’incendio e grazie al rapido intervento in poco tempo l’incendio e stato spento.

I vigili del fuoco poi hanno proceduto con una minuziosa opera di bonifica evitando che i residui rimasti accesi potessero far ripartire il fuoco. L’intervento è durato fino a tarda mattinata.

Sulle cause stanno compiendo accertamenti i carabinieri forestali della stazione di Tione insieme al custode forestale di Sella Giudicarie. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori.

