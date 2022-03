Guerra in Ucraina, i bambini lasciano lungo le vie di Molina di Fiemme messaggi di pace

L’iniziativa è stata promossa dalle insegnanti della Scuola Primaria di Molina di Fiemme ( Istituto Comprensivo di Cavalese).

Le insegnanti hanno parlato nelle varie classi della guerra in corso in Ucraina ed hanno cercato di sensibilizzare i bambini sull’argomento riguardante la Pace.

Gli alunni hanno perfettamente compreso la situazione ed hanno pensato di lasciare un segno tangibile della loro rielaborazione lungo le vie del paese.

Pubblicità Pubblicità

A scuola hanno dipinto con i colori della Pace i sassi raccolti lungo il torrente Avisio e poi, ieri mattina, sono usciti con le loro insegnanti e li hanno disseminati, con oculatezza, per le vie di Molina.

Chi li ha trovati ha ricevuto un messaggio di Pace. “Grazie ai bambini per la loro creatività, il loro impegno, il loro sforzo per rendere il mondo migliore, per diffondere la Pace, per seminare Amore.

Grazie alle insegnanti di Molina, così attente, così sensibili, vere Maestre di vita. Cordiali saluti” commenta Chiara Brioni, un insegnante da poco in pensione che ci ha informati riguardo alla vicenda.

Pubblicità Pubblicità