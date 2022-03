“Time out” la pace comincia da me: una proposta delle bambine e dei bambini per costruire insieme la Pace

L’idea è venuta dal “Tavolo Tuttopace” che è un gruppo di educatori-insegnanti, appartenenti a diversi ordini e gradi di istruzione (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria superiore) da tempo impegnati su vari livelli in iniziative di educazione alla pace. (tavolo.tuttopace@gmail.com)

Ma è una proposta che nasce soprattutto dalle bambine e dai bambini che insieme vogliono costruire la pace, parola che nelle ultime settimane sembra aver acquistato ancora più importanza vista la guerra che imperversa nell’est Europa.

«Noi non vogliamo la guerra in Ucraina, non riusciamo a guardare i telegiornali e a sentire queste notizie terribili di tanti bambini, mamme, papà, nonni che soffrono così tanto, continuiamo a dircelo a casa, a scuola e anche a ricreazione… vogliamo fare qualcosa per fermarla subito e fare tanta pubblicità alla PACE che ci piace tanto. LA PACE COMINCIA DA ME, DA TE, DA OGNUNO DI NOI. Ci stiamo anche allenando a costruirla vivendo il DADO DELLA PACE e ci accorgiamo che non è sempre facile, ma provando e riprovando diventa possibile!» – spiegano dal tavolo tuttopace

Agli educatori e ai bambini sono venute tante idee per costruire la pace: intanto ne viene proposta una che è possibile fare subito, tutti insieme, è un’idea che sta girando in tutto il mondo: il TIME OUT per la PACE.

Immaginiamo che la nostra giornata sia una partita e che alle 12 in punto il tempo si fermi. Eccoci: ore 12 a Trento, ore 13 a Kiev, ore 14 a Mosca, ore 8 in Brasile, ore 21 in Australia… in quel preciso istante fermiamoci e facciamo il TIME OUT: qualche attimo di silenzio, di preghiera per la PACE.

Ci stai anche tu? FERMIAMO INSIEME IL TEMPO PER LA PACE!!! L’iniziativa è aperta a tutti, tutti i giorni. I bambini e le bambine del Progetto Tuttopace di Trento

